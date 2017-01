"The Walking Dead" Staffel 7 Rick rüstet sich für den Krieg mit Negan 27.01.2017 11:40 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Bald geht es weiter mit Staffel 7 von "The Walking Dead" und es wird sich offenbar einiges ändern. Michonne-Darstellerin Danai Gurira verrät, was Rick und seine Gruppe planen, und wie sie gegen Bösewicht Negan kämpfen wollen.

Noch immer setzt den überlebenden "The Walking Dead"-Charakteren die erste Begegnung mit Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) in Staffel 7 zu. Doch langsam aber sicher scheinen sie sich zu erholen, obwohl seitdem viele weitere schreckliche Dinge passiert sind. Danai Gurira (38) plaudert im Gespräch mit "Entertainment Weekly" über die Veränderungen und Entwicklungen innerhalb der Gruppe. Vor allem Rick, gespielt von Andrew Lincoln (43), habe sich erst vom Schock erholen müssen, sei nun aber auf dem besten Weg, wieder der Alte zu werden.

Ob das die Beziehung der beiden Charaktere retten könnte? Michonne konnte nicht verstehen, warum Rick die Saviors einfach ihr Unwesen treiben ließ. Nun scheint sie aber gemeinsam mit ihm kämpfen zu wollen. "Ehrlich, alles, was sie jetzt tut, tut sie für die Menschen, die sie liebt. Es geht um diese Gemeinschaft", so die "The Walking Dead"-Mimin über die kommenden Folgen aus Staffel 7. "Selbst dieser Zorn und das Verlangen, es Negan heimzuzahlen, liegt in der Liebe für diese Menschen begründet." Es liege nicht in der Natur von Michonne, alles einfach zu akzeptieren, so habe sie sich zunächst gegen Ricks "Lösung" gestellt.

Der "The Walking Dead"-Anführer habe nun seine Taktik geändert und wolle neue Wege einschlagen, auf denen Michonne wieder zu ihm findet. Klingt, als würden sie sich versöhnen. Aber nicht alle halten zu Rick. Schon Morgan-Darsteller Lennie James (51) verriet "Comicbook": "Es wir einige Leute geben, die euch überraschen und zur dunklen Seite gehen werden. Und es wird Leute geben, die ins Licht kommen." Natürlich sei das alles von der jeweiligen Perspektive abhängig. Fans dürfen jedenfalls gespannt sein, ob Rick und seine Leute den Krieg gegen Negan in Staffel 7 gewinnen können.