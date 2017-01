"The Walking Dead" Staffel 7 Rick und Maggie üben Druck auf Gregory aus 05.01.2017 12:46 Uhr / es

Achtung, Spoiler! In der zweiten "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 hat das Unterwerfen ein Ende. Rick Grimes will sich an Negan rächen. Doch im Kampf gegen den Superschurken ist Unterstützung gefragt. Gemeinsam mit Maggie setzt er den Hilltop-Anführer Gregory unter Druck.

Glenn, Abraham, Olivia und Spencer – zu viele "The Walking Dead"-Lieblinge mussten wegen Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) ihr Leben lassen. Für Rick Grimes, auch bekannt als Andrew Lincoln (43), steht daher in der zweiten Hälfte von Staffel 7 fest: Die Schreckensherrschaft unter dem Saviors-Anführer muss ein Ende finden. Doch im Alleingang wird die Truppe aus Alexandria vermutlich aufgeschmissen sein, also brauchen sie Verbündete. Und die wollen Rick und Co. in Hilltop und Königreich finden.

Als besonders harten Brocken entpuppt sich Gregory, seines Zeichens Anführer in Hilltop. Dieser weigert sich zunächst gegen die Rebellion, wie ein neuer Schnappschuss erahnen lässt. Doch Rick, Maggie, Sasha, Daryl, Michonne, Carl und Tara wollen ihn damit nicht durchkommen lassen. Glücklicherweise bekommen die "The Walking Dead"-Helden auch noch Unterstützung von Jesus, der ebenfalls in der Community lebt. Ob Gregory also nachgibt und sich den tapferen Kämpfern in Staffel 7 anschließt?

Selbst wenn die Bewohner aus Hilltop gemeinsam mit der Gruppe rund um Rick Grimes in den Krieg gegen Negan und seinen Saviors ziehen, wären sie noch immer in der Unterzahl. Aber zum Glück gibt es noch eine weitere Community in "The Walking Dead": das Königreich. Dort hat König Ezekiel das Sagen. Auch seine Gemeinschaft wird von Negan schikaniert, was vor allem seinem Vertrauten Richard widerstrebt. Er bat bereits Morgan und Carol im Midseason-Finale der Staffel 7 um Hilfe. Wirklich überzeugen konnte er sie bisher aber nicht. Doch sobald Rick das Königreich betritt, dürfte sich die Meinung aller anderen ändern.

Die einzige Frage, die bleibt: Können sie Negan tatsächlich besiegen? Es könnte sogar passieren, dass sich die drei Communties mit dem charismatischen "The Walking Dead"-Psychopathen am Ende verbünden müssen. Denn eine geheimnisvolle Gruppe namens "Die Flüsterer" sollen Gerüchten zufolge in Staffel 7 auf dem Vormarsch sein.