"The Walking Dead" Staffel 7 So verläuft Ricks Treffen mit König Ezekiel 21.12.2016 10:08 Uhr / or

"The Walking Dead" Staffel 7: So verläuft Ricks Treffen mit König Ezekiel © facebook/TheWalkingDeadAMC Achtung, Spoiler! Gerade erst verabschiedete sich "The Walking Dead"-Staffel 7 in die Winterpause, da schwirren schon die wildesten Theorien durchs Netz. Die große Frage: Wie könnte es nach der Pause weiter gehen? Ein neuer Teaser gibt nun erste Hinweise. Die gute Nachricht: Offensichtlich findet das erhoffte Treffen zwischen "The Walking Dead"-Frontmann Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) und dem von Khary Payton (44) verkörperten König Ezekiel tatsächlich direkt zu Beginn der zweiten Hälfte von Staffel 7 statt. Das kurze Teaser-Video, das die Macher gerade veröffentlichten, zeigt Rick, Daryl, Michonne, Rosita und Sasha in Ezekiels "Audienzhalle". Ebenfalls anwesend: Richard aka Karl Makinen (46), der bereits zum Ende der ersten Staffelhälfte versucht hatte, das Königreich auf den Krieg gegen die Saviors vorzubereiten. "Alexandria, Hilltop, das Königreich – unsere Gemeinschaften haben alle etwas gemeinsam: Wir dienen den Saviors", beginnt Rick in dem Vorschauvideo zur kommenden "The Walking Dead"-Episode seine Ansprache an Ezekiel. Und erklärt mit Blick auf den Kampf gegen Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) und die Saviors: "Wir haben schon damit begonnen und wir werden gewinnen. Zusammen können wir sie schlagen." Rick ist sich sicher: Zusammen können die drei Gemeinschaften die Dinge in Staffel 7 wieder in Ordnung bringen. Unterstützung erhält der "The Walking Dead"-Held durch Richard, einen der Vertrauten von König Ezekiel. Auch er bestätigt: "Jetzt ist die Zeit." Doch wie zuvor scheint der exzentrische Anführer der neuen "The Walking Dead"-Gemeinschaft nicht allzu viel von einem Aufstand gegen die Saviors zu halten. Rick muss weitere Überzeugungsarbeit leisten und sucht das vertrauliche Gespräch mit Ezekiel. Vor der Halle hält er ihn auf und bittet ihn eindringlich, sich ihnen anzuschließen. Ob "The Walking Dead" aber tatsächlich schon direkt in der Midseason-Premiere von Staffel 7 den Comic-Handlungsbogen des Kriegs gegen die Saviors aufnehmen wird, das werden die Fans wohl erst ab dem 13. Februar erfahren. Dann kehrt die Zombie-Apokalypse zurück auf die deutschen Bildschirme.