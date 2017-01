"The Walking Dead" Staffel 7 Von wegen weniger Brutalität 24.01.2017 11:23 Uhr / wa

Gewalt macht einen großen Teil der Handlung von "The Walking Dead" aus, doch was Fans der Serie in der Premierenfolge von Staffel 7 zu sehen bekamen, stellte alles bisher Dagewesene in den Schatten. Traumatisierte und wütende Zuschauer waren die Folge. Doch was bedeutet das für die Zukunft der Show?

Vor Kurzem sorgte "The Walking Dead"-Produzentin Gale Anne Hurd (61) mit einer Aussage zu diesem Punkt für Furore. Die schien nämlich den Verdacht vieler Fans zu bestätigen, die Serie habe in den vergangenen Folgen als Reaktion auf die Fan-Beschwerden eine deutlich ruhigere Gangart angeschlagen. Doch nun gibt es Entwarnung von Showrunner Scott M. Gimple (45) und Executive Producer Greg Nicotero (53).

Die erklärten im Interview mit "Entertainment Weekly", "The Walking Dead" habe weder in den vergangenen Episoden von Staffel 7 die Gewalt aufgrund der Reaktionen zur Premierenfolge zurückgeschraubt, noch werde man das zukünftig tun. Das sei vielmehr der aktuellen Handlung geschuldet. "Die Gewalt in der Premierenfolge wurde aus gutem Grund gezeigt. Der Schrecken dessen, was den Charakteren zugestoßen ist, war sehr episodenspezifisch und wichtig für den Beginn dieser ganzen neuen Geschichte", so Gimple. "Wenn wir jemals etwas derart Explizites zu sehen bekommen, muss es dafür einen wichtigen erzählerischen Grund geben."

Greg Nicotero wurde seinerseits noch mal etwas genauer und stellte fest, auch in der Rückschau nach wie vor hinter dem Vorgehen der Produzenten in "The Walking Dead"-Staffel 7 zu stehen. "Ich denke nicht, dass wir uns je zurückhalten werden. Es gibt definitiv einen Unterschied zwischen der Gewalt gegen Walker und Gewalt zwischen Menschen, aber um ehrlich zu sein, dient das alles unserer Geschichte." Sollte es also der Handlung dienen, wird "The Walking Dead" sich weder in Staffel 7, noch zukünftig in Sachen Gewalt zurückhalten. Und mit dem anstehenden Krieg zwischen Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) und Negan aka Jeffrey Dean Morgan (50) dürfte es dafür wieder mehr als genug Grund geben.