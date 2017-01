"The Walking Dead" Staffel 7 Wer ist das nächste Todesopfer? 03.01.2017 14:05 Uhr / tr

"The Walking Dead" Staffel 7: Wer ist das nächste Todesopfer? © facebook/TheWalkingDeadAMC

Achtung, Spoiler! Nur noch wenige Wochen, dann startet "The Walking Dead" in die zweite Hälfte von Staffel 7 und es sieht so aus, als stünde der offene Krieg mit den Saviors unmittelbar bevor. Für die Überlebenden bedeutet das wohl vor allem eines: Sie werden noch mehr Todesopfer zu betrauern haben.

Aber wer sind die möglichen Todeskandidaten, wenn "The Walking Dead"-Staffel 7 in Kürze auf die Mattscheiben der Nation zurückkehrt? Das ist derzeit wohl die brennendste Frage vieler Fans der beliebten Zombie-Apokalypse. Schließlich steht zu erwarten, dass der Krieg mit den Saviors nicht ohne einiges Blutvergießen über die Bühne gehen wird. Zudem bewiesen die Macher der Serie bereits mit den brutalen Abgängen von Glenn alias Steven Yeun (33) und Abraham aka Michael Cudlitz (52), dass sie nicht davor zurückschrecken, auch zentrale Charaktere zu opfern.

Als eines der wahrscheinlichsten Todesopfer in den kommenden Episoden von "The Walking Dead"-Staffel 7 gilt für die meisten Fans der Serie daher ganz klar Sasha. Gründe dafür gibt es einige, allen voran die Tatsache, dass die von Sonequa Martin-Green (31) gespielte Figur in den Comics eigentlich nicht vorkommt und zuletzt offenbar immer stärker die Rolle der Holly eingenommen hat. Seit dem Tod von Abraham hat die toughe Scharfschützin nichts mehr zu verlieren und quasi nur noch ihre Rache an Negan im Sinn. Wird sie sich also genau wie ihr vermeintliches Comic-Pendant im Kampf gegen die Saviors opfern? Ein weiteres Argument wäre jedenfalls die Tatsache, dass Martin-Green kürzlich für die Hauptrolle in "Star Trek: Discovery" gecastet wurde. Zwei zentrale Serienrollen könnten zeitlich schwer zu managen sein.

Ebenfalls ganz oben auf der Abschussliste scheint Morgan alias Lennie James (51) zu stehen, denn in den zugrunde liegenden "The Walking Dead"-Comics ist dieser bereits lange tot. Ein offener Krieg könnte in Staffel 7 außerdem empfindlich mit der "nicht töten"-Philosophie des Stockkämpfers kollidieren. Wird sich Morgan also ganz selbstlos für einen seiner Freunde im Kampf opfern?

Ab dem 13.02. kehrt "The Walking Dead" mit der zweiten Hälfte von Staffel 7 endlich ins Fernsehen zurück. Dann wird sich zeigen, wer tatsächlich das Zeitliche segnen muss.