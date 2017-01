"The Walking Dead" Staffel 7 Werden bald alle Geheimnisse der Serie gelüftet? 16.01.2017 11:22 Uhr / wa

"The Walking Dead" hat Fans in aller Welt. Einige von ihnen legen sich dabei tagtäglich ordentlich ins Zeug, um die Geheimnisse vom Set der gerade in Staffel 7 laufenden Show zu lüften. Verblüffende Antworten könnte es nun bald von James Cameron geben.

"The Walking Dead" gehört zu den besten Zombie-Serien. Immerhin hat kaum eine andere Show die Rückkehr der Untoten so realistisch und glaubwürdig umgesetzt, wie die aktuell in Staffel 7 laufende Serie. Kein Wunder also, dass sich viele Fans neben all der Begeisterung mittlerweile fragen, ob eine Zombie-Apokalypse tatsächlich so aussehen könnte? Antworten auf diese und weitere Fragen, soll nun bald eine neue Doku-Serie geben, die die Macher von "The Walking Dead" gerade bei keinem geringeren als Sci-Fi-Schwergewicht James Cameron (62) in Auftrag gegeben haben.

Das verkündete der Sender jetzt offiziell per Pressemitteilung. Dort heißt es unter anderem: "Von 'Star Wars' und 'Avatar', bis hin zu 'Tribute von Panem' und 'The Walking Dead', ist Science-Fiction zu einem Eckpfeiler der Pop-Kultur geworden. In jeder Episode von 'James Camerons Geschichte der Science-Fiction' wird Cameron eine der 'großen Fragen' vorstellen, die die Menschheit sich über die Jahre gestellt hat […]." Auch die Hintergründe der einzelnen Serien und Comics werden beleuchtet, so der Sender.

Eine besonders spannende Frage in Bezug auf "The Walking Dead" könnte dabei beispielsweise sein, wie realistisch die "Entstehungsgeschichte" der Zombie-Apokalypse tatsächlich ist? Alles, was Fans der inzwischen in Staffel 7 laufenden Serie bisher zu diesem Punkt erfahren haben, ist, dass ein über die Luft übertragenes Virus für die Auferstehung der Toten verantwortlich ist. Doch ist das tatsächlich eine realistische Möglichkeit? Eine Antwort auf diese Frage und weitere spannende Einblicke dürfte es nun schon bald von James Cameron geben. Genug Zeit, um sich ausgiebig allen Geheimnissen zu widmen, die die Show bis zur aktuellen Staffel 7 angehäuft hat, wird der Filmemacher jedenfalls haben. Seine Doku-Serie soll insgesamt aus sechs 60 Minuten Episoden bestehen.