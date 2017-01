"The Walking Dead" Staffel 7 Zukunft von Sasha bleibt ungewiss 26.01.2017 13:13 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! Nach dem blutigen "The Walking Dead"-Auftakt der Staffel 7 scheint keiner mehr sicher zu sein. Vor allem bangen Fans um das Leben der Draufgängerin Sasha. Die kennt neuerdings keine Gefahren mehr, wie Showrunner Scott Gimple andeutet. Hängt ihr Leben tatsächlich am seidenen Faden?

Vor dem Start der zweiten "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 liegen die Nerven der Fans blank. Rick Grimes aka Andrew Lincoln (43) will mit seiner Gruppe in den Krieg gegen Negan ziehen – Sasha alias Sonequa Martin-Green (31) ist ganz vorne mit dabei. Aber könnten ihr die Rachegelüste zum Verhängnis werden? Schließlich hat die Darstellerin eine Rolle in "Star Trek: Discovery" ergattert, die Dreharbeiten kollidieren mit der Produktion der Zombie-Serie.

Doch muss der parallele Dreh tatsächlich ein tödliches Ende für Sasha bedeuten? "The Walking Dead"-Showrunner Scott M. Gimple erklärt im Gespräch mit "Entertainment Weekly": "Sonequa Martin-Green kann alles tun. Ich habe ihr in diesem Jahr dabei zugesehen, wie sie mit einer Horde Walker gekämpft hat, während sie gleichzeitig an einer Magen-Darm-Grippe litt. Die meisten Leute hätten vermutlich im Dreck gelegen und geweint." Klingt ganz danach, als müssen sich die Zuschauer in Staffel 7 erst einmal nicht von Sasha verabschieden.

Kurzum: Der kreative Kopf hinter "The Walking Dead" ist ziemlich zuversichtlich, dass Sonequa Martin-Green ihre beiden Engagements unter einen Hut kriegt. Ansonsten sei Geschick gefragt. "Wir mussten schon zuvor ein bisschen jonglieren. Und für 'Star Trek' werden ich natürlich jeden Tag in der Woche herumjonglieren. Okay, vielleicht nicht am Sonntag", so Scott Gimple.

Es klingt ganz danach, als wird Sasha die Staffel 7 von "The Walking Dead" überstehen – oder will Scott M. Gimple die Serienjunkies lediglich auf eine falsche Fährte locken? Dass Gimple keinen potenziellen Todeskandidaten ausplaudern wird, scheint ziemlich sicher. Auch wenn die Überlebenschancen offenbar ziemlich gut für Sasha stehen, ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Denn keiner ist im Kampf gegen Superschurke Negan sicher.