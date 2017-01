"The Walking Dead"-Star Andrew Lincoln Rick läuft in Staffel 7 zu Höchstformen auf 04.01.2017 10:36 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! In der ersten Hälfte von "The Walking Dead"-Staffel 7 gab es für Fans und Cast nicht wirklich viel zu lachen, doch das wird sich nach der Winterpause definitiv ändern, verrät Andrew Lincoln.

In den ersten sieben Episoden von "The Walking Dead"-Staffel 7 mussten sich die Fans der Horror-Show ansehen, wie Serien-Neuzugang Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) den beliebten Helden aus Alexandria das Leben zu Hölle machte. Es wurde geprügelt, gebrandmarkt und gequält. Auch mehrere Mitglieder der Gruppe rund um Rick Grimes aka Andrew Lincoln (43) wurden auf grausame Weise getötet – und Negan machte sich scheinbar einen besonderen Spaß daraus, aus Rick ein Häufchen Elend zu machen. Doch nach der Winterpause ist damit endlich Schluss!

"Es wird vermutlich das genaue Gegenteil von dem, was ihr gerade gesehen habt", verriet "The Walking Dead"-Frontmann Andrew Lincoln im Gespräch mit "Entertainment Weekly" in Bezug auf Staffel 7. "Ihr werdet wieder einen Mann in Action zu sehen bekommen, zusammen mit einigen seiner engsten Familienmitglieder. Da ist viel mehr Unbeschwertheit in Mr. Grimes, als ihr je zuvor gesehen habt, wenn das zu glauben ist."

Doch diese neue Unbeschwertheit soll ausgerechnet aus den Qualen der ersten "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 resultieren. "Es gibt so was wie eine neue Art von Freiheit in ihm, ein Gefühl, das davon kommt, dass er alles verloren hat und auch aus dem Nervenkitzel des Kampfes. […] Er ist wieder im Spiel." Besonders viel dürfen die Fans laut Andrew Lincoln wohl vom großen Finale von Staffel 7 erwarten. "Wartet bis [Folge] 16. Ich verspreche euch, es gibt einen Schlag in 16. Ich habe mein Skript fallen lassen, angefangen in die Luft zu boxen und einen kleinen Jig hingelegt."