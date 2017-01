"The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan Carrie Underwood den Kopf verdreht 10.01.2017 18:08 Uhr / lm

Jeffrey Dean Morgan hat es in nur einer halben Staffel geschafft, "The Walking Dead"-Neuzugang Negan nicht nur zu einem Furcht einflößenden, sondern mindestens ebenso charismatischen Superbösewicht zu stilisieren. Auch Carrie Underwood ist dem Charme des Darstellers offenbar verfallen.

Auf Twitter outete sich die Sängerin nun nicht nur als riesen "The Walking Dead"-Fan, sondern plauderte auch eine süße Anekdote über ein Treffen mit Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan (50) aus, dem sie bei der diesjährigen "Golden Globes"-Verleihung in die Arme lief. Während andere in diesem Moment vielleicht ins Schwärmen geraten wären und sich angesichts eines ihrer Lieblingsstars in Höflichkeitsfloskeln verloren hätten, konnte sich Carrie Underwood (33) eine freche Antwort nicht verkneifen, als der Serien-Bösewicht ihr ein Kompliment machte.

"Backstage bei den 'Golden Globes': Jeffrey Dean Morgan: 'Du siehst wunderschön aus.' Ich: 'Danke! Du siehst wie Negan aus.' Ja, ich bin ein 'The Walking Dead'-Fan!", fasste Carrie Underwood den denkwürdigen Zwischenfall auf Twitter knapp zusammen und fügte noch einen frech die Zunge herausstreckenden Emoji mit an.

Die Fans der schönen Sängerin stiegen natürlich prompt auf den Spaß mit ein und zwitscherten jede Menge "The Walking Dead"-Seitenhiebe unter ihren Post. So fragte eine Userin etwa in Anlehnung an Negans "Steuersystem" in der beliebten Zombie-Show: "Hast du ihm die Hälfte deiner Sachen gegeben?" Und ein anderer Fan fügte hinzu: "Gut gespielt, bist du [vor ihm] auf die Knie gegangen?"

Allzu lange konnte sich Carrie Underwood aber nicht auf die Begeisterung über ihr Treffen mit "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan konzentrieren. Genau wie der Schauspieler war auch die schöne Sängerin als Moderatorin bei den "Golden Globes 2017" anwesend und überreichte zusammen mit ihrem berühmten Musikkollegen Sting (65) die Preise in den Kategorien "Best Original Score" und "Best Original Song".