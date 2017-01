"The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan Ehefrau liebt Brutalo-Rolle 09.01.2017 10:01 Uhr / am

Was für eine Überraschung: Während der Rest der Welt "The Walking Dead"-Neuzugang Negan mehr oder weniger zum Teufel wünscht, ist Eine absolut begeistert von der brutalen Serienrolle von Jeffrey Dean Morgan.

Hilarie Burton (34), Ehefrau des "The Walking Dead"-Stars und Mutter des gemeinsamen Sohnes Augustus (6), ist völlig begeistert von der psychopathischen neuen Serienrolle ihres Liebsten. Der Grund: "Sie hat ihn zuhause zum 'guten Cop' gemacht. Er lädt all seinen 'böser Cop'-Kram bei der Arbeit ab und dann kommt er nach Hause und ist der fröhliche Papa", freute sich die bessere Hälfte von Jeffrey Dean Morgan (50) im Gespräch mit "ET".

Auch der "The Walking Dead"-Star selbst erklärte in dem Interview, dass er sich zu Hause absolut vorbildlich verhalte. "Ich bin die ganze Zeit total liebenswürdig. Und mein Sohn denkt, dass ich cool bin, also läuft alles rund. Ich bringe den Müll raus." Und nicht nur das. "Abendessen, Babysitten, alles", fasst Burton die positiven Auswirkungen der "The Walking Dead"-Rolle des Negan auf ihr Privatleben zusammen.

Darauf angesprochen, ob er bei all den Vorzügen zukünftig nur noch Psychopathen spielen werde, antwortete der Negan-Darsteller dann gewohnt humorvoll: "Ich denke, das ist der Schlüssel. Der Schlüssel zum Erfolg in deinem Zuhause ist es, eine verrückte Person im TV zu sein."

Zum Glück für Jeffrey Dean Morgan und Hilarie Burton sieht es ganz so aus, als könnten sie sich noch eine ganze Weile an den Vorzügen der ganz speziellen "Work-Life-Balance" erfreuen, die "The Walking Dead" dem Promi-Paar zuhause beschert hat. Vergleicht man den Stand der Serie mit der Handlung der zugrunde liegenden "The Walking Dead"-Comics, dürfte es nämlich noch eine ganze Weile dauern, bevor für Negan die letzte Klappe fällt.