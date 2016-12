"The Walking Dead"-Star Josh McDermitt Überlebenstipps für die Zeit ohne Zombies 23.12.2016 10:37 Uhr / lm

"The Walking Dead" verabschiedete sich gerade in die Winterpause, auf Nachschub von Staffel 7 dürfen sich die Fans schon bald freuen. Für viele eine unglaublich lange Zeit, die es irgendwie zu überbrücken gilt. Josh McDermitt gibt deshalb Tipps für das Überleben ohne Zombies.

Im Gespräch mit "Entertainment Weekly" stellte "The Walking Dead"-Star Josh McDermitt (38) seinen ganz persönlichen Überlebensratgeber für Fans der Zombie-Serie vor. Er stieg gleich als Erstes mit einem Tipp ein, mit dem Zuschauer ihr eigenes offenes Ende im Stil der Premiere von Staffel 7 kreieren können: "Erzähl einer Gruppe von Leuten, dass du einen von ihnen zum Abendessen einladen wirst und warte dann sieben Monate, um zu enthüllen, wer es sein wird – glaubt mir, Menschen lieben Cliffhanger."

Einen ganz speziellen Tipp für alle Fans seiner berühmten Eugene-Porter-Frisur hatte Josh McDermitt natürlich ebenfalls parat. Diese sollten ihren Vokuhila einfach ins Gefrierfach legen, damit er frisch sei, wenn die Zeit komme, ihn wieder hervorzukramen. "Wenn dein Mitbewohner sich darüber beschwert, eklige Haare neben seiner Eiscreme zu haben, sag ihm, du nimmst sie raus – und tu's dann nicht", scherzt der "The Walking Dead"-Darsteller.

Negan alias Jeffrey Dean Morgan (50) hat sich in der ersten "The Walking Dead"-Hälfte der Staffel 7 zum heimlichen Publikumsliebling gemausert. Wer in der Winterpause unter extremem Entzug von dem psychopathischen Serien-Neuzugang leidet, für den hat Josh McDermitt einen guten Alternativ-Vorschlag: "Wenn du deine Dosis Jeffrey Dean Morgan brauchst, schau dir die frühen Folgen von 'Greys Anatomy' an und sag dir selbst: 'Mann, ich mochte Negan viel lieber, als er noch ein kranker Typ gewesen ist, der in Katherine Heigl verknallt war.'"

Viele gute Ratschläge, mit denen es den Fans von "The Walking Dead" tatsächlich irgendwie gelingen sollte, die Wartezeit bis zum Start der zweiten Hälfte von Staffel 7 zu überbrücken.