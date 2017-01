"The Walking Dead"-Star Norman Reedus Hat er Diane Kruger das Herz gebrochen? 19.01.2017 17:07 Uhr / wa

In "The Walking Dead" ist Norman Reedus eher als Typ "Einsamer Wolf" bekannt, der lieber für sich bleibt, als im Mittelpunkt zu stehen. Könnte das jetzt seiner angeblichen Beziehung zu Diane Kruger zum Verhängnis geworden sein?

Wie "Celeb Dirty Laundry" berichtet, soll die angebliche Beziehung zwischen dem "The Walking Dead"-Haudegen und der schönen Actress schon wieder Geschichte sein. Und nicht nur das: Angeblich wurde Diane Kruger (40) vor wenigen Tagen beim Lunch-Date mit einem noch unbekannten Mann in Los Angeles gesichtet. Das Klatschportal zog daher postwendend den Schluss, die gebürtige Deutsche wolle damit signalisieren, dass sie über Norman Reedus (48) bereits hinweg sei.

Doch kann das stimmen? Schließlich sollen Diane Kruger und Norman Reedus seit ihrem Dreh am gemeinsamen Film "Sky" im Jahr 2015 eine heiße On/Off-Beziehung geführt haben. Noch im Dezember wurde die schöne "Troja"-Darstellerin bei der Buchpräsentation des "The Walking Dead"-Stars in Paris gesichtet. Damals waren die Fans des sexy Hollywood-Paares schnell mit Vermutungen bei der Hand, Reedus und Kruger wollten mit ihrer Beziehung endlich an die Öffentlichkeit treten.

Genau das soll nämlich der Knackpunkt in der Beziehung der beiden (gewesen) sein: Während Diane Kruger keine Lust mehr auf das Versteckspiel vor Presse und Fans hatte, wollte Norman Reedus angeblich – ganz im Stil seiner "The Walking Dead"-Rolle – lieber weiterhin unterm Radar bleiben. "Norman hat kein Interesse daran, seine Beziehung zu Diane auf Hollywood-Parties und Roten Teppichen zur Schau zu stellen", zitiert das Portal eine unbekannte Quelle und mutmaßt, ob der Motorradfan deshalb die Beziehung beendet haben könnte.

Fakt ist: Bisher haben weder Diane Kruger noch Norman Reedus je bestätigt, überhaupt zusammen zu sein. Wie es in Sachen Beziehung oder auch Trennung zwischen den beiden Schauspielern steht, wissen also am Ende nur sie selbst.