"The Walking Dead"-Star Norman Reedus Total genervt von Staffel 7 02.02.2017

Achtung, Spoiler! Dass "The Walking Dead" mit der ersten Hälfte von Staffel 7 bisher für einigen Unmut bei vielen Fans sorgte, ist kein Geheimnis. Doch auch Norman Reedus scheint das ähnlich zu sehen.

Im Interview mit "Entertainment Weekly" gab "The Walking Dead"-Star Norman Reedus (48) gerade zu, wie schrecklich der Dreh für die erste Hälfte von Staffel 7 für ihn gewesen sei. "Ich saß alleine in einer Zelle, nackt. Das hat sich für mich einfach nicht richtig angefühlt." Seinem Ärger machte der sonst so toughe Armbrustschütze dann auch bei Showrunner Scott M. Gimple (45) Luft. "Ich habe zu Gimple gesagt, 'Mann, das ist sch****. Ich hasse es.' Und er meinte nur, 'Das sollst du auch.' Darauf ich: 'Oh, na da hast du's.' […] Er hatte recht. Es SOLLTE sch**** sein und das war es – für mich sowieso." Die Reunion mit Kumpel Rick Grimes alias Andrew Lincoln (43) und dem Rest der Gruppe sei deshalb nur noch besonderer gewesen.

Doch auch, wenn der "The Walking Dead"-Star nach dem Gespräch mit Showrunner Scott M. Gimple eingesehen hat, warum er die erste Hälfte von Staffel 7 getrennt von seinen Freunden verbringen musste, heißt das noch nicht, dass er deshalb mit dem Meckern aufgehört hätte. Auf die Beschwerden von Fans über die erste Hälfte von Staffel 7 angesprochen erklärte Norman Reedus daher gewohnt ironisch: "Ich meine, ICH habe mich über die erste Hälfte [beschwert]. Ich glaube, ein Teil von dem Gerede, von dem ihr da redet, hat von mir gestammt."

Umso mehr freut sich Norman Reedus jetzt darauf, in der zweiten Hälfte von Staffel 7 endlich wieder mit dem Rest der Gruppe vereint zu sein. "Oh mein Gott, es ist großartig. […] Die Show fühlt sich für mich nur an wie sie selbst, wenn die Gruppe zusammenarbeitet. […] Die erste Hälfte war hart, deshalb bin ich schon aufgeregt, weil wir wieder zusammen sind. Ich weiß, dass alle aufgeregt sind."