"The Walking Dead"-Star Norman Reedus Weihnachtsausflug nach Dänemark 27.12.2016 18:08 Uhr / es

Nach dem nervenaufreibenden Dreh der Staffel 7 von "The Walking Dead" suchte Serienheld Norman Reedus nun etwas Abstand vom Trubel in Hollywood. Zu Weihnachten stattete der Schauspieler Dänemark einen Besuch ab. Anlass für die Fans, erneut über sein Liebesleben zu spekulieren.

Für "The Walking Dead" steht Norman Reedus (47) als Daryl Dixon vor der Kamera, im privaten Leben stellt sich der US-Amerikaner auch gerne mal hinter die Linse. Was viele nicht wissen: Der "The Walking Dead"-Star ist ein leidenschaftlicher Fotograf. Immer wieder teilt der Mime seine Schnappschüsse auf Instagram, das eine oder andere schafft es sogar in eine Ausstellung. Sein neuestes Bild ist in Dänemark entstanden, wo Norman Reedus offenbar die Weihnachtstage verbrachte.

Zu sehen auf dem Foto: Drei Passanten, die nachts am Hafen von Kopenhagen entlang schlendern. Allem Anschein war Norman Reedus von der dänischen Metropole ziemlich angetan, sein Polaroid kommentierte der 47-Jährige mit einem aussagekräftigen Herz-Symbol. Auch die Fans sind entzückt von der Aufnahme: Nach nicht einmal einem Tag zählt der Instagram-Beitrag über 170.000 Likes.

Einige Anhänger wundern sich jedoch, ob Norman Reedus tatsächlich ganz alleine im Ausland unterwegs war oder eine Begleitung bei sich hatte. Zuletzt wurde in der Online-Community drüber spekuliert, dass der "The Walking Dead"-Protagonist und Diane Kruger (40) seit ihrem gemeinsamen Film "Sky" mehr sind als nur Schauspielkollegen. Aufgekommen sind die Gerüchte um eine Liebesbeziehung der beiden Stars bereits im Juli 2015, nachdem Norman Reedus und Diane Kruger beim Flirt in einer New Yorker Bar gesichtet wurden. Von offizieller Seite gab es zu den Spekulationen jedoch noch kein Statement und auch, mit wem er wirklich in Dänemark unterwegs war, ist nicht bekannt.