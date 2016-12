"Twilight"-Star Ashley Greene Verlobung mit Freund Paul 30.12.2016 11:17 Uhr / es

"Twilight"-Star Ashley Greene und ihr Freund Paul haben sich verlobt. Ganz romantisch hielt der Bräutigam in spe um die Hand seiner Liebsten an. Der Moment ist in einem Video festgehalten.

Für Ashley Greene (29) war es der "schönste Moment", den sie sich je hätte erträumen lassen. Das schrieb die "Twilight"-Beauty zu einem sehr romantischen Video, das sie auf Instagram teilte und das den Moment zeigt, als ihr langjähriger Freund Paul Khoury um ihre Hand anhielt. Die romantische Szene spielte sich kurz vor Weihnachten bei einem Urlaub in Neuseeland ab. Und besser hätte es sich der Liebste von Ashley Greene kaum ausdenken können: Ausgerechnet vor den Bridal Veil Falls (deutsch Brautschleierfälle) ging er vor ihr auf die Knie.

"Das ist der allerschönste Moment, den ich mir je hätte erhoffen können. Du hast mich erfolgreich zur glücklichsten Frau überhaupt gemacht. Ich kann es kaum erwarten, dir für den Rest unseres Lebens meine unbeugsame, grenzenlose Liebe zu zeigen", kommentierte Ashley Greene das Video. Kurz danach teilte die "Twilight"-Aktrice noch eine Collage in ihrem virtuellen Fotoalbum, das den Verlobungsring einmal an ihrem Finger, und einmal in Nahaufnahme zeigt. Dazu schrieb sie überglücklich:" Ich bin so glücklich und so aufgeregt, den Rest meines Lebens mit meinem besten Freund zu verbringen. Aber der Ring ist auch nicht schlimm. Das ist das schönste Ding, das ich jemals gesehen habe."

Paul Khoury teilte das Video ebenfalls auf Instagram und richtete folgende Worte an seine zukünftige Braut: "Ich verspreche, dir für den Rest unseres Lebens ein Lächeln auf deine Lippen zu zaubern. Du vervollständigst mich auf Arten, die ich nie für möglich gehalten habe. Ich liebe dich mehr als alles andere und bin aufgeregt, mit dir zusammen diesen nächsten Schritt im Leben zu gehen." Ob bereits im kommenden Jahr die Hochzeitsglocken läuten?