"Twilight"-Star Taylor Lautner Große Stütze für Billie Lourd 16.01.2017 16:47 Uhr / tr

Auf ihn kann sich Billie Lourd verlassen: "Twilight"-Schnuckel Taylor Lautner weicht nicht von ihrer Seite, nachdem die Schauspielerin den tragischen Verlust von Mutter und Großmutter innerhalb von nur einem Tag verkraften musste.

"Twilight"-Hottie Taylor Lautner (24) gibt ihr Halt: Bei einem Trip nach Cabo San Lucas in Mexiko wurden die beiden Jungstars gemeinsam gesichtet – sogar Händchen haltend. Am 13. Januar sollen Taylor Lautner und Billie Lourd (24) Medienberichten zufolge am Pool entspannt und dabei lächelnd ihre Smartphones betrachtet haben. Der gemeinsame Urlaub dürfte die Spekulationen rund um eine romantische Beziehung der beiden nun noch weiter anheizen. Ein Insider will dem "US Magazine" sogar verraten haben: "Taylor und Billie haben den Tag am Pool ihres Privathauses verbracht. Taylor machte Selfies und jede Menge Bilder von Billie. Er sprang ebenfalls von einer hohen Wand in den Pool und Billie staunte ihn an … Billie war glücklich und hatte einen lustigen Tag ohne Sorgen."

Ein Beweisfoto postete Taylor Lautner am Wochenende selbst auf Instagram. Während er verschmitzt in die Kamera lächelt, ist im Hintergrund Billie Lourd zu sehen, die mit geschlossenen Augen gemütlich auf eine Liege entspannt. Ein Hinweis darauf, dass die Schauspielerin langsam ihren inneren Frieden findet? Immerhin ist es nicht der erste Beweis dafür, wie eng der "Twilight"-Mime und Billie Lourd verbunden sind. Bereits vor zwei Wochen teilte der Beau ein gemeinsames Foto und machte seiner Begleiterin im Kommentar jede Menge Komplimente.

"Das Mädchen ist eine der stärksten, furchtlosesten Individuen, die ich jemals getroffen habe. Absolut schön im Inneren und Außen. Ich bin glücklich, dich zu kennen", schrieb Taylor Lautner nach den überraschenden Todesfällen von Carrie Fisher (†60) und Debbie Reynolds (†84). Laut eines anderen Informanten soll Taylor Lautner jeden Tag bei Billie Lourd zu Hause sein und sich um sie kümmern. "Er ist ständig an ihrer Seite und versucht, ihr da durch zu helfen."