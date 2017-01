"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev Coole Rap-Einlage bei "xXx"-Premiere 20.01.2017 14:50 Uhr / or

Nina Dobrev ist nicht nur eine talentierte Schauspielerin, der ehemalige "Vampire Diaries"-Star hat auch in musikalischer Hinsicht eine Menge drauf. Bei der Premiere von "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" am Donnerstag coverte sie jetzt einen coolen Rap-Hit.

Offenbar wollte "Vampire Diaries"-Aussteigerin Nina Dobrev (28) ihrem Filmpartner Vin Diesel (49) in nichts nachstehen. Der "xXx 3"-Titelheld hatte erst kürzlich für das berühmte Carpool-Karaoke in der "Late Late Show" von James Corden (38) vorgesungen, wo er einen Musicalsong zum Besten gab. Nina Dobrev wählte für ihren Spontanauftritt auf dem Red Carpet einen deutlichen schnelleren Titel, und zwar den 90er-Jahre-Rapsong "Baby Got Back". Während eines Interviews mit "ET" legte die 28-Jährige plötzlich los und beeindruckte ihre Interviewpartnerin mit ihrer Textsicherheit.

Nicht nur musikalisch, auch optisch sorgte die schöne Schauspielerin bei der "xXx 3"-Premiere im TCL Chinese Theater in Hollywood für ein echtes Highlight auf dem Red Carpet. Die ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin hatte sich für ein bodenlanges Kleid von Designer Elie Saab (52) entschieden, mit hohem Beinschlitz und glitzernden Pailletten-Applikationen in Sternenform auf dem Bustiertop.

"Das ist meine erste große Premiere", freute sich der frischgebackene Leinwand-Star im Gespräch mit "ET". "Ich war während meiner ganzen Karriere noch nie im Chinese Theatre. Hätte man meinem 14-jährigen Ich erzählt, ich würde hier eines Tages an einer großen Hollywood-Premiere teilnehmen, dann hätte ich ihm gesagt, er soll verschwinden und seine Lügen woanders erzählen.″

Tatsächlich nimmt Nina Dobrev heute nicht nur routiniert an Filmpremieren teil, die Schauspielerin mit bulgarischen Wurzeln spielt auch Rollen in Blockbustern wie dem neuen "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage". Hierfür bat sie Regisseur D.J. Caruso (52) sogar, ihre Rolle mit mehr Actionszenen auszustatten, berichtete sie laut dem britischen "Mirror". Demnach konnte die frühere "Vampire Diaries"-Heldin es nicht aushalten, in einem coolen Actionfilm nur in der Ecke zu kauern und sich von ihren Freunden womöglich verspotten lassen zu müssen.

Fans können sich von Nina Dobrevs Qualitäten als Actionheldin nun im Kino überzeugen: Seit dem 19. Januar läuft "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" in den deutschen Filmsälen.