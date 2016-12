"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev "Friendsmas" im Winter Wonderland 27.12.2016 13:12 Uhr / tr

Das Weihnachtsfest von "Vampire Diaries"-Beauty Nina Dobrev stand unter dem Motto "Friendsmas". Zusammen mit ihren Freunden, darunter Julianne und Derek Hough, verbrachte Nina die Feiertage in einer verschneiten Berghütte. Auf der Ski-Piste kam die quirlige Brünette voll auf ihre Kosten.

Verschneite Landschaft, eine urige Berghütte und umgeben von der Familie und den besten Freunden – so sieht für "Vampire Diaries"-Schönheit Nina Dobrev (27) offensichtlich das perfekte Weihnachtsfest aus. Auf Instagram hat die ehemalige Serien-Aktrice zahlreiche Schnappschüsse von den Festtagen geteilt, auf denen sie fröhlich mit ihrer besten Freundin Julianne Hough (28), ihrem Ex Derek Hough (31) und zahlreichen anderen Bekannten posiert.

"Friendsmas", so lautet die passende Bildbeschreibung. Bei Nina Dobrev und ihrer Clique wurde es nicht nur gemütlich, auch Action wurde an Weihnachten großgeschrieben. Auf der Ski-Piste tobte sich die Truppe ordentlich aus. Vor allem die "Vampire Diaries"-Aussteigerin kam bei einer spritzigen Tour auf einem Schneemobil ordentlich auf ihre Kosten. So legte die attraktive Schauspielerin in einem Instagram-Clip einen coolen Stunt hin – sie flog regelrecht durch die Lüfte.

Ihre kindliche Seite zeigte Nina Dobrev hingegen bei einer fröhlichen Schlittenfahrt. Auf einem Gummi-Reifen ließ sie sich gemeinsam mit der "Vampire Diaries"-Bühnenbildnerin Lane Cheek und den anderen Leuten vermutlich mit einem Motorschlitten durch das Winter Wonderland ziehen. Besonders pikant: Auf einem Schild stand, dass man stehen bleiben soll. Doch Nina und ihre Jungs und Mädels ignorierten diese Warnung. Als "Rebellen" bezeichnete sich die Ex von Ian Somerhalder (38) daher auch.

Vermutlich ein Grund, weshalb das Weihnachtsfest bei Nina Dobrev nie langweilig wird. Denn sei man von einer "schmutzigen Dragon, einer süßen Cheeks und einer gefährlichen Dobrev" umgeben, dann habe man einen "verdammt lustigen Abend", verspricht die ehemalige "Vampire Diaries"-Darstellerin in einem weiteren Pic.