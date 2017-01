"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev Haariger Schock auf Instagram 11.01.2017 12:01 Uhr / or

Mit ihrer langen, glatten Mähne wurde sie als Elena in den "Vampire Diaries" bekannt. Nun heißt es für Nina Dobrev "Cut!": Nur wenige Tage nach ihrem 28. Geburtstag präsentiert sich die Aktrice mit neuer Frisur.

Mit deutlich kürzeren Haaren erschien die "Vampire Diaries"-Aussteigerin zur Premiere von "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" in London. Kurz zuvor schockte Nina Dobrev (28) bereits ihre Follower auf Instagram mit dem neuen Look: Die lange Wallemähne ist einem sexy Longbob gewichen, der der Schauspielerin nicht einmal bis auf die Schultern reicht. Die neue Frisur wirkt zugleich elegant und unordentlich – der perfekte Messy-Style. "Short hair. Don't care", zu Deutsch: "Kurze Haare. Mir egal." So kommentierte Nina die radikale Typveränderung und lieferte auch gleich den Grund für ihre Entscheidung mit: "Neues Jahr, neue Dobrev." Es scheint, als hätte sich die einstige "Vampire Diaries"-Beauty den neuen Look selbst zum Geburtstag geschenkt.

Die Fans zeigen sich geschockt über den gewagten Schritt, ihrer Meinung nach kann jedoch nichts ihr Idol entstellen. Und so hagelt es via Instagram Komplimente für Nina Dobrev. "Du bist immer die Beste und Schönste", meint ein Anhänger schlicht. "Ich bin besessen von deinem Haar", staunt ein weiterer User der Fotoplattform.

Doch nicht nur die neue Frisur der ehemaligen "Vampire Diaries"-Heldin erntete Lob. Auch Ninas Outfit zur "xXx 3"-Premiere fand bei ihren Followern großen Zuspruch. Die Mimin lief in einem spektakulären trägerlosen Kleid mit zahlreichen türkisen Applikationen und transparentem Saum über den roten Teppich. Das elegante Dress hielt Nina Dobrev allerdings keinesfalls davon ab, ausgiebig mit ihren Co-Stars rund um Vin Diesel (49) und Ruby Rose (30) herumzualbern, wie ein kurzer Clip auf ihrem Instagram-Account beweist.