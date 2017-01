"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev Mit "xXx"-Rolle einen Traum erfüllt 18.01.2017 10:05 Uhr / es

Nach ihrem Ausstieg bei den "Vampire Diaries" hat Nina Dobrev den Durchbruch in Hollywood geschafft. Für ihre Rolle in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" rührt sie mächtig die Werbetrommel – und das auf ganz sexy Art und Weise, wie ihr Besuch bei Jimmy Fallon beweist.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Nina Dobrev (28) zwischen den beiden "Vampire Diaries"-Brüdern hin und hergerissen ist. Stattdessen gehört sie nun zum Action-Team von Vin Diesel (49) in dem Film "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage". In der "Tonight Show" von Jimmy Fallon (42) plauderte die hübsche Brünette über ihre Rolle – und verzauberte das Publikum mit einem ziemlich heißen Outfit. Nina zeigte viel Haut. Vor allem ihre schlanken langen Beine kamen in dem knappen Dress gut zur Geltung.

Abgerundet wurde der Look mit ihrem Longbob, den die attraktive "Vampire Diaries"-Aussteigerin auf der Premiere von "xXx" in London erstmals der Öffentlichkeit präsentierte. Neben ihrem Wow-Auftritt plauderte Nina Dobrev auch über ihr Hollywood-Debüt. Mit dem Engagement in dem Action-Streifen habe sie sich einen großen Traum erfüllt. "Endlich konnte ich meinen Traum verwirklichen, auch wenn ich ein nerdiges Tech-Girl spiele", schwärmte Nina.

Genau wie in den "Vampire Diaries" auch, machte Nina Dobrev alle Stunts selbst. Bei einem verletzte sie sich jedoch, wie sie ihre Fans bereits vor einiger Zeit auf Instagram wissen ließ. Sie zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Aber die quirlige Schauspielerin nahm das mit Humor – sie drängte den Regisseur stets dazu, möglichst viele Actionszenen drehen zu dürfen. "Ich wollte nicht, dass mich jemand kauernd in der Ecke sitzen sieht. Bitte gebt mir eine Granate, gebt mir eine Waffe, irgendwas", habe sie die Crew angebettelt.

Zwar sei ihr Wunsch erfüllt worden, doch im Gegensatz zum Rest des "xXx"-Casts habe Nina Dobrev kein Vorab-Training absolviert. Sie habe die Waffe einfach in die Hand gedrückt bekommen und zu hören gekriegt: "Hier ist eine geladene Waffe, stirb nicht." Ihren Humor hat die ehemalige "Vampire Diaries"-Aktrice wahrlich nicht verloren. Das haben auch ihre ulkigen Pranks am Set bewiesen, mit denen sie Vin Diesel, Ruby Rose (30) und Co. auf Trab hielt.