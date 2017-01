"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev Offiziell weg vom Markt 05.01.2017 16:29 Uhr / sk

"Vampire Diaries"-Aussteigerin Nina Dobrev hat offenbar ihr Herz verloren. Auf Instagram stellte die Aktrice ihren neuen Liebsten vor. Dessen Liebe scheint wiederum durch den Magen zu gehen.

"Offiziell vom Markt", verkündete die "Vampire Diaries"-Schöne auf ihrem Instagram-Account. Prompt horchten die Fans auf. Hat Nina Dobrev (27) etwa endlich einen neuen Beau an ihrer Seite? "Ich wechsle das Ufer", schrieb die schöne Schauspielerin weiter. Steht Nina nun etwa auf Frauen? Nicht ganz. Denn bei der Auserwählten der ehemaligen Serien-Heldin handelt es sich um ein Känguru!

"Noch immer aufgewühlt von dieser Begegnung", schwärmte Nina Dobrev begeistert. Kein Wunder, schließlich durfte die "Vampire Diaries"-Beauty ihren pelzigen Freund sogar füttern. In dem Video, das Nina teilte, hält sie dem Tier vorsichtig ein Fläschchen hin. Gleichzeitig streicht sie ihrem tierischen Liebling beruhigend über den Rücken. "Ich bin verliebt", so die TV-Darstellerin.

Einen menschlichen Liebsten scheint Nina Dobrev allerdings noch immer nicht gefunden zu haben. Nachdem ihre Romanzen mit "Bridge of Spies – Der Unterhändler"-Star Austin Stowell (32) und "Vampire Diaries"-Kollege Ian Somerhalder (38) scheiterten, hat Nina es offenbar nicht eilig, sich in eine neue Beziehung zu stürzen. Stattdessen albert die Hollywood-Schönheit anscheinend lieber mit ihren Freundinnen herum und konzentriert sich voll auf ihre Karriere.

Das zahlt sich aus. Beruflich könnte es zurzeit für Nina Dobrev nicht besser laufen. Seit ihrem Weggang von den "Vampire Diaries" stand die Mimin bereits für zahlreiche Filmprojekte vor der Kamera. So ist sie ab dem 19. Januar in den deutschen Kinos in "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" an der Seite von Action-Held Vin Diesel (49) zu sehen.