"Vampire Diaries"-Ex Nina Dobrev Prank-War mit Ruby Rose geht weiter 12.01.2017 11:36 Uhr / lm

Mit ihren frechen Streichen sorgten "Vampire Diaries"-Aussteigerin Nina Dobrev und "John Wick 2"-Beauty Ruby Rose am Set von "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" für jede Menge Trubel. Nun sieht es ganz danach aus, als ginge der Prank-War in die nächste Runde.

Das deutete jetzt zumindest die einstige "Vampire Diaries"-Heldin auf Instagram an. "Wenn du deinen Co-Star auf dem [roten] Teppich siehst und dir eine Idee für einen wirklich epischen Streich kommt", schrieb Nina Dobrev (28) zu einem Bild von sich und Ruby Rose (30) bei der London-Premiere von "xXx 2: Die Rückkehr des Xander Cage". Auf dem Foto trägt die ehemalige Elena-Mimin ein wahrlich diabolisches Grinsen zur Schau, während sie einen Seitenblick auf Ruby wirft, die gerade ein Interview gibt. Welcher böse Prank Nina in diesem Moment wohl durch den Kopf ging? Die Fans dürften es schon bald erfahren.

Schließlich ließen die "Vampire Diaries"-Schöne und ihre "xXx"-Kollegin ihre Anhänger bislang immer via Instagram an ihren Streichen teilhaben. Und die hatten es in sich. Alles begann ganz harmlos, indem die Elena-Darstellerin ihren Co-Star mit einem Schrei erschreckte. Dann begann der wahre Prank-War. So durfte sich Ruby Rose eines Tages über tierischen Besuch in ihrem Wohnwagen am Set freuen. Nina Dobrev hatte kurzerhand zahlreiche lebende Krabben in ihren Trailer gesetzt. Doch Rubys Rache-Aktion ließ nicht lange auf sich warten. Als Nina nach dem Dreh einiger "xXx"-Szenen in ihre Behausung zurückkehrte, war jeder Zentimeter im Innenraum ihres Wohnwagens mit Fotos von Ruby bedeckt.

Was auch immer Nina Dobrev nun geplant hat, Ruby Rose sollte sich vorsehen. Schließlich hat ihre Gegnerin jede Menge Übung im Streiche spielen. Bereits am Set der "Vampire Diaries" war Nina bekannt für ihre Pranks. Egal ob Ex-Freund Ian Somerhalder (38), Kollege Paul Wesley (34) oder Serien-Hexe Katerina Graham (27) – niemand war vor den fiesen Einfällen der Aktrice sicher.