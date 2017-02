"Vampire Diaries"-Finale mit Nina Dobrev Emotionale Abschiedsparty zur Staffel 8 06.02.2017 11:11 Uhr / cb

Das Ende der "Vampire Diaries" ist gekommen. Das Finale der Staffel 8 ist augenscheinlich im Kasten – für den Cast ein Grund, eine Abschiedsparty zu schmeißen. Für Nina Dobrev, Candice Accola und Co. wurde es dort aber nicht nur feucht-fröhlich, sondern auch furchtbar emotional.

Allein die Tatsache, dass Nina Dobrev (28) im "Vampire Diaries"-Finale der Staffel 8 zu sehen sein wird, wäre für die meisten Fans wohl vermutlich ein Grund zum Feiern. Zwar schmiss der Blutsauger-Cast tatsächlich eine Party am vergangenen Wochenende, allerdings, um Abschied von der beliebten Serie zu nehmen. Sämtliche Darsteller der Show kamen zum Fest und stießen auf die vergangenen acht Jahre an. Kayla Ewell (31), die in der ersten Season Vicki Donovan spielte, teilte unter anderem einen emotionalen Post auf Instagram.

Zusammen mit Nina Dobrev, Candice Accola (29) und Sara Canning (29) lächelt Kayla Ewell in die Kamera, sentimentale Worte folgen. "Vor acht Jahren betrat ich einen Raum und fand dort einige der größten Freunde meines Lebens", so die "Vampire Diaries"-Aktrice. Auch wenn nach Staffel 8 die letzte Geschichte aus Mystic Falls erzählt sein mag – die Darsteller werden sich vermutlich auch weiterhin treffen und in alten Erinnerungen schwelgen.

Candice Accola ertränkte ihren Kummer mit ein paar Drinks, wie ein Selfie zeigt. Ihr Ehemann Joe King (36) leistete ihr auf der Abschiedsparty Gesellschaft. "Er ist mein Fels. Nehme mir eine Pause vom Weinen, um die vergangenen acht Jahre zu feiern", schreibt die Caroline-Mimin zum Pic. Nina Dobrev hingegen hielt in ihrer Instagram-Story die Reden von Julie Plec (44) und den anderen Showrunnern fest – im Finale der Staffel 8 wird wohl kein Auge trocken bleiben.

Nicht nur die "Vampire Diaries"-Ladys wurden ganz emotional, auch die Herren nahmen auf ihre Art Abschied von der Show. Paul Wesley (34) grinste mit Onkel John aka David Anders (35) in die Kamera. "Hurricane Anders hat die Abschiedsparty übernommen", kommentiert er das Foto. Ob John also auch im Finale der Staffel 8 zu sehen sein wird? Das kann aktuell nur spekuliert werden, genau so, ob Nina Dobrev als Elena oder doch Katherine in Erscheinung treten wird.