"Vampire Diaries"-Finale Staffel 8 Dicke Luft bei Nina Dobrev und Ian Somerhalder? 01.02.2017 13:14 Uhr / tr

Nachdem Nina Dobrev endlich ihre Rückkehr für die finale Staffel 8 der "Vampire Diaries" bestätigte, rätseln die Fans, wie wohl die Stimmung am Set der Erfolgsshow sein mag. Schließlich trifft die Elena-Mimin nun unweigerlich wieder auf Ex-Freund Ian Somerhalder – ist da Ärger vorprogrammiert?

Fest steht: Vorerst scheint sich das einstige "Vampire Diaries"-Traumpaar abseits der Kamera aus dem Weg zu gehen. So tauchte bereits ein gemeinsamer Schnappschuss von Nina Dobrev (28), Paul Wesley (34) und Show-Macher Kevin Williamson (51) auf dem Instagram-Account des Letzteren auf, doch Ian Somerhalder (38) wollte sich der kuscheligen Runde offenbar nicht anschließen. Ob es allerdings wirklich Streit gibt, das wissen wohl nur die zwei TV-Mimen selbst.

Für die Anhänger dürfte es in jedem Fall wenig überraschend sein, dass Nina Dobrev und Ian Somerhalder privat auf Abstand bleiben. Schließlich ist der "Vampire Diaries"-Beau seit 2015 mit "Twilight"-Darstellerin Nikki Reed (28) verheiratet. Dieser dürfte es weniger gefallen, dass ihr Gatte nun erneut für Staffel 8 der Blutsauger-Show mit seiner Verflossenen auf Tuchfühlung gehen könnte. Den Fans hingegen gefällt die Vorstellung, dass mit etwas Glück ein Happy End für Delena vor der Kamera ein Happy End für Delena wartet.

Ian Somerhalder selbst wünscht sich längst ein gänzlich anderes Ende für seinen Charakter Damon und dessen Bruder Stefan. Ginge es nach ihm, würden die beiden Salvatore-Brüder in Staffel 8 ihren endgültigen Tod finden, betonte er immer wieder in Interviews. Im Gespräch mit "Variety" befand er, die zwei hätten nach allem was sie getan haben, schlicht kein glückliches Ende verdient. "Sie haben lange genug gelebt", so der Schauspieler.

Ob Nina Dobrev wohl ahnt, dass Ian Somerhalder sie in Staffel 8 am liebsten gar nicht dabeigehabt hätte? Das würde zumindest die allem Anschein nach kühle Stimmung zwischen den beiden "Vampire Diaries"-Stars erklären. Möglicherweise nimmt die dunkelhaarige Beauty ihrem Ex seine Final-Version jedoch auch gar nicht übel. Bleibt zu hoffen, dass schon bald auch einige Delena-Aufnahmen die Herzen der Anhänger höherschlagen lassen.