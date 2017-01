"Vampire Diaries"-Finale Staffel 8 Ian Somerhalder deutet Delena-Momente an 23.01.2017 10:56 Uhr / wa

Während das Finale von Staffel 8 immer näher rückt, rätseln die "Vampire Diaries"-Fans, ob und inwiefern Elena alias Nina Dobrev in den letzten Folgen der Show eine Rolle spielen wird. Nun äußerte sich Ian Somerhalder zur Zukunft von Delena und teaserte, dass Elena Damon nie ganz verlassen hat.

Achtung, Spoiler! In der jüngsten Episode von Staffel 8 lebte eine alte "Vampire Diaries"-Tradition erneut auf. Einmal mehr mischten Stefan, Damon und Co. die Wahl zur Miss Mystic Falls auf. Dabei wurden die Delena-Fans immer wieder mit kurzen Flashbacks ihres Traumpaars belohnt – Erinnerungen, die Sybil in Damon aufrief, um ihn zu quälen. Der Schuss sollte allerdings nach hinten losgehen. Dank Elena fand Damon die Kraft, der Sirene zu widerstehen. Kein Wunder, befand Ian Somerhalder (38) im Interview mit "TVLine". Schließlich sei Elena nach wie vor das "Licht in seinem Leben" und das soll auch in den kommenden Folgen so bleiben. Die Anhänger dürfen sich somit auf zahlreiche weitere Delena-Momente freuen.

"Ich weiß nicht, was genau passiert", so der Schauspieler. "Aber ich weiß eines: Elena ist niemals wirklich gegangen. Sie ist immer omnipräsent und sie spielt eine große Rolle, wenn es um Damons Moral geht, sein Verständnis davon, wer er ist – besonders in diesen letzten Episoden. Trotz allem, in das er hineingeraten ist, versucht er noch immer Entscheidungen zu treffen, mit denen Elena einverstanden wäre, weil sie noch immer das Licht in seinem Leben ist, sogar [wenn er] in die Dunkelheit ihrer Abwesenheit gestoßen wurde."

Das wiederum bedeute allerdings nicht, dass Elena aka Nina Dobrev (28) im Finale von Staffel 8 auch wieder physisch zurückkehren würde, fügte der "Vampire Diaries"-Beau hinzu. "Inwiefern sie physisch eine Rolle spielt, da bin ich mir nicht sicher", musste Ian Somerhalder zugeben. "Ich denke, sie [die Produzenten Julie Plec und Kevin Williamson] schreiben gerade das Finale zu Ende." Mittlerweile dürften die letzten Sätze von Staffel 8 geschrieben sein. Ob diese eine romantische Delena-Reunion vorsehen, erfahren die Fans spätestens am 10. März. Dann flimmert das Serienfinale der "Vampire Diaries" in den USA über die TV-Bildschirme.