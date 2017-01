"Vampire Diaries"-Finale Staffel 8 Ian Somerhalder läutet Countdown ein 24.01.2017 11:04 Uhr / or

Während die Fans der "Vampire Diaries" noch immer nicht fassen können, dass die Erfolgsshow mit Staffel 8 ihrem Ende entgegensteuert, scheinen sich Ian Somerhalder und Paul Wesley mit dem nahenden Serienfinale abgefunden zu haben. Via Instagram leitete der Damon-Mime offiziell die Schlussphase ein.

Im US-Fernsehen verbleiben nur wenige Folgen bis zum Finale von Staffel 8 – und damit dem Ende der "Vampire Diaries". Das ist auch Damon-Darsteller Ian Somerhalder (38) klar, der diesen Umstand zum Anlass nimmt, um auf seinem Instagram-Account offiziell den Abschied der Blutsauger-Show einzuläuten. "Der Countdown bis zum Ende beginnt jetzt – mit diesen zwei Typen", schreibt der Ex von Nina Dobrev (28) zu einem Schnappschuss von sich und Co-Star Paul Wesley (34) am Set der Serie.

Traurig scheinen die beiden "Vampire Diaries"-Beaus jedoch weniger zu sein. Schmunzelnd blicken Ian Somerhalder und Paul Wesley geradewegs in die Kamera. Somerhalders Beschreibung nach zu schließen, scheint es, als wären die zwei Schauspieler noch einmal in die Rollen der Salvatore-Brüder geschlüpft. Beide tragen elegante Anzüge, im Hintergrund ist ein festlich gedeckter Tisch in einem stilvoll beleuchteten Raum zu sehen. Eine Szene aus einer der kommenden Folgen? Das verrät Ian nicht.

Achtung, Spoiler! In jedem Fall dürfte es die "Vampire Diaries"-Anhänger freuen, ihre Lieblinge wiedervereint zu sehen. Sperrte Sybil doch zuletzt Damon in seinem eigenen Verstand ein und überflutete ihn mit seinen lange verdrängten Schuldgefühlen. Bereits die offizielle Beschreibung zur kommenden Episode von Staffel 8 enthüllte nun: Stefan sei der Schlüssel zu Damons Schicksal. Ob und wie Stefan seinem Bruder jedoch helfen wird, bleibt abzuwarten. Zumindest hinter der Kamera scheint allerdings brüderliche Einigkeit zwischen Ian Somerhalder und Paul Wesley zu herrschen.