"Vampire Diaries"-Finale Staffel 8 Stelena-Reunion statt Delena-Comeback? 30.01.2017 10:01 Uhr / wa

Elena ist zurück! Nachdem Nina Dobrev ihr "Vampire Diaries"-Comeback auf Instagram bestätigt hatte, teilte auch Produzent Kevin Williamson einen gemeinsamen Schnappschuss mit dem Überraschungsgast des Serien-Finales. Das Pikante: Eine Stelena-Reunion scheint in Staffel 8 plötzlich möglich.

"Freitagabend mit ein paar alten Freunden", schreibt der "Vampire Diaries"-Drehbuchautor Kevin Williamson (51) zu einem neuem Instagram-Pic. Darauf ist er zusammen mit Nina Dobrev (28) und Paul Wesley (34) zu sehen. Fröhlich grinst das Trio in die Kamera und lässt damit die Fanherzen schmelzen. Zeitgleich gibt es aber auch wilde Spekulationen rund um das Finale der Staffel 8. Könnte es vielleicht sein, dass Elena und Stefan wieder zusammenkommen?

Eigentlich hoffen die "Vampire Diaries"-Fans, dass Damon und Elena im großen Finale vereint werden. Der einzige Haken: Sybil sperrte Damon in seinem eigenen Verstand ein, wo sie ihn mit seinen lange verdrängten Schuldgefühlen quälte. Stefan sei der Schlüssel zu Damons Schicksal – doch kann er seinen Bruder mal wieder retten? Vielleicht kommt alle Hilfe zu spät und das Blutsauger-Alter-Ego von Ian Somerhalder (38) findet im Finale der Staffel 8 ein tödliches Ende. Elena könnte nach ihrem Aufwachen schließlich Trost bei ihrem Ex Stefan finden.

Allerdings gibt es noch Hoffnung auf ein Delena-Comeback. So teilte Julie Plec (44) ein Foto aus Damons Schlafzimmer und kündigte die letzte Szene in diesem Raum an. Ist das vielleicht ein Hinweis auf eine prickelnde Szene des "Vampire Diaries"-Traumpaares? Das wird das große Serien-Finale am 10. März in den USA zeigen. Fakt ist indes: Die Zuschauer sollten in der allerletzten Folge der Staffel 8 auf jeden Fall ihre Taschentücher bereithalten.

"Entschuldigt, dass ich heute Abend nicht live twittern konnte, ich war damit beschäftigt, eine Szene zu drehen, die eure gottverdammten Herzen brechen wird", spoilerte Julie Plec ihre Follower. Wie genau das zu verstehen ist, bleibt vorerst ein bittersüßes Geheimnis. Ob Stelena womöglich in ihrer Trauer um Damon vereint werden oder es tatsächlich ein Happy End für Delena geben wird – so oder so wird das Serien-Finale emotional.