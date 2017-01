"Vampire Diaries"-Finale Staffel 8 Wird dieser Charakter von den Toten auferstehen? 31.01.2017 13:34 Uhr / tr

Achtung, Spoiler! Je näher das Finale der "Vampire Diaries" rückt, desto mehr rätseln die Fans, welche Charaktere Staffel 8 überleben werden – und welche Figuren vielleicht noch einmal ein Comeback feiern. Nun hat ein weiterer Mime die überraschende Rückkehr seines Serien-Alter-Egos geteasert.

Ausgerechnet Onkel John könnte in Staffel 8 der "Vampire Diaries" von den Toten zurückkehren. Diese News wusste nun "Entertainment Weekly" zu berichten. Der John-Darsteller David Anders (35) verriet dem Blatt, dass er versuche, Showrunnerin Julie Plec (44) von Onkel Johns Rückkehr im Finale zu überzeugen. Wenig später folgte ein verdächtiger Beitrag auf dem Twitter-Account des Schauspielers: "Ich mache mich morgen auf den Weg nach Atlanta. Rechnet es euch aus", zwitscherte Anders. Eine Bestätigung, dass der Mime wieder für die "Vampire Diaries" vor die Kamera tritt? Möglich wäre es, schließlich wissen eingefleischte Fans, dass die Erfolgsshow in Atlanta gedreht wird.

In welcher Form Onkel John in Staffel 8 zu sehen sein wird, bleibt allerdings abzuwarten, denn zur Erinnerung: Elenas leiblicher Vater John starb bereits in Staffel 2 der "Vampire Diaries", als er sein Leben für seine Tochter gab. Wahrscheinlich erscheint demnach, dass der Charakter lediglich in Flashbacks oder Erinnerungen auftauchen wird – ähnlich wie zuletzt Carolines Mutter Liz und Matts Schwester Vicki.

Ob auch Tante Jenna einen letzten Auftritt haben wird, ist nicht bekannt. Fest steht hingegen, dass Nina Dobrev (28) die Gebete ihrer Fans erhört hat. Die Aktrice bestätigte vor wenigen Tagen via Instagram-Schnappschuss, dass sie im Finale der "Vampire Diaries" noch einmal zu sehen sein wird. Kurzerhand postete die TV-Schöne ein Skript der Show und erklärte ihren Fans: "Ich weiß es ist Donnerstag, aber es ist kein 'Throwback Thursday'". Um keine Zweifel aufkommen zu lassen, fügte Nina zudem die Hashtags "Zurück am Set" und "'TVD' für immer" hinzu. Sieht ganz so aus, als dürften sich die "Vampire Diaries"-Anhänger in Staffel 8 auf eine letzte große Reunion freuen.