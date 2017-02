"Vampire Diaries" mit Nina Dobrev Weitere Comebacks in Staffel 8 03.02.2017 10:10 Uhr / lm

Erst letzte Woche verkündete Nina Dobrev ihre Rückkehr zu den "Vampire Diaries". Seitdem erfreut der Cast der Erfolgsshow seine Fans mit Reunion-Fotos vom Set. Neben Nina sind darauf jedoch auch immer wieder andere alte Bekannte zu sehen.

So postete die "Vampire Diaries"-Rückkehrerin jüngst auf Twitter ein Reunion-Pic, das Nina Dobrev (28) gemeinsam mit Onkel John und Vicki Donovan alias David Anders (35) und Kayla Ewell (31) zeigt. Während die beiden Frauen sich sexy in Pose werfen, liegt Anders bäuchlings auf dem Boden, den Kopf mit Unschuldsmiene auf die Hände gestützt. Frech setzt Kayla ihrem Kollegen einen Fuß auf den Rücken. "Ich bin von diesem Foto genauso verwirrt, wie ihr Leute es seid", zwitscherte Nina zu ihrem schrägen Beitrag. Prompt rätseln die Fans, ob Vicki und John in Staffel 8 noch einmal zu sehen sein werden – vielleicht ja sogar zusammen mit Elena aka Nina?

Achtung, Spoiler! Dass David Anders in Staffel 8 noch einmal ein Comeback bei den "Vampire Diaries" feiert, ist seit einigen Tagen ein offenes Geheimnis. Schrieb der Mime doch auf Twitter: "Ich mache mich morgen auf den Weg nach Atlanta. Rechnet es euch aus." Wie die "VD"-Fans wissen, finden dort die Dreharbeiten für die Blutsauger-Serie statt. Die Rückkehr von Onkel John scheint gesichert. Dieser könnte dann wiederum Elena aufsuchen, schließlich ist er ihr leiblicher Vater. Szenen mit Nina Dobrev liegen somit im Bereich des Möglichen.

Aber wie passt Vicki ins Bild? Matts Schwester hatte in Staffel 8 bereits ein kurzes Comeback. Als Caroline und Bonnie in Damons Unterbewusstsein eintauchten, trafen sie dort auf die verstorbene Beauty. Ob und wie Vicki noch einmal in den letzten Folgen der "Vampire Diaries" auftauchen könnte, steht allerdings noch in den Sternen.

Auch angesichts der Rückkehr von Nina Dobrev in Staffel 8 tappen die Fans noch im Dunkeln. Wird Bonnie sterben, damit Elena aus ihrem magischen Schlaf erwachen kann? Oder finden die Freunde aus Mystic Falls einen anderen Weg, die Liebste von Damon aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken? Um die Antworten auf diese Fragen zu bekommen, bleibt den Anhängern lediglich die Möglichkeit, das Finale abzuwarten.