"Vampire Diaries" Staffel 8 Doch noch Hoffnung für Tyler-Fans? 24.01.2017 18:00 Uhr / lm

Achtung, Spoiler! Bei den "Vampire Diaries" gibt es des Öfteren Wendungen, die den Fans nicht ganz so gefallen. Schon bevor Elena alias Nina Dobrev ausstieg, gab es tragische Abschiede und auch danach mussten vor allem die Tyler Lockwood-Anhänger leiden. Gibt es in Staffel 8 doch noch ein Happy End?

Staffel 8 der "Vampire Diaries" scheint irgendwo zwischen Freud und Leid angesiedelt zu sein. Damon, gespielt von Ian Somerhalder (38), ist immer noch nicht er selbst. Denn die letzte Begegnung mit Sybil hat dem Blutsauger ordentlich zugesetzt. Wie "The CW" in der Vorschau zur kommenden Episode verrät, planen Caroline und Bonnie alias Candice Accola (29) und Katerina Graham (27), in Damons Verstand einzudringen. Der Plan scheint aufzugehen, aber was dann passiert, dürfte nicht nur die schöne Hexe und ihre Freundin verwundern.

Denn Damon scheint einmal mehr mit seinen Dämonen zu kämpfen. Der "Vampire Diaries"-Beau hat nämlich im Laufe seines langen Lebens mehr als genug Schuld auf sich geladen. Aktuelles Beispiel aus Staffel 8: Tyler Lockwood aka Michael Trevino (31). Der überlebte den letzten Zusammenstoß mit dem Bruder von Stefan Salvatore, verkörpert durch Paul Wesley (34), nämlich nicht. Trotzdem dürfen die Fans sich auf ein Wiedersehen mit Tyler freuen.

Denn der Werwolf bleibt in den Erinnerungen von Damon lebendig. Macht er ihm etwa ein schlechtes Gewissen und zermürbt so langsam aber sicher seinen Geist? Ein hartes Los, das auf den Charakter von Ian Somerhalder in Staffel 8 der "Vampire Diaries" warten könnte. Hoffentlich schaffen es seine Retterinnen, ihn aus der misslichen Lage zu befreien, auch wenn das wahrscheinlich den endgültigen Abschied von Tyler Lockwood bedeutet.

Bis es soweit ist, dürfen die Zuschauer die letzten Augenblicke in Staffel 8 mit ihm genießen und mitfiebern, wenn es um das Schicksal von Damon geht. Ob er schließlich doch noch glücklich wird und seine große Liebe Elena alias Nina Dobrev (28) zurückbekommt, bleibt bis zum Finale offen. Tylers Abschied scheint derweil in Stein gemeißelt.