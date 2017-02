"Vampire Diaries" Staffel 8 Krasser Todesschocker vor dem Finale 06.02.2017 15:55 Uhr / wa

Achtung, Spoiler! Dank Cade ist "Vampire Diaries"-Liebling Stefan wieder zum Ripper geworden und führt die blutigen Befehle des Satans aus. Der jüngste Auftrag: Entweder 100 Fremde töten oder die Freundin des Bruders. Beim Versuch Elena zu beschützen, gibt es ein überraschendes Todesopfer.

Bei Damon aka Ian Somerhalder (39) gingen sofort die Alarmglocken an, als der "Vampire Diaries"-Bösewicht Cade den teuflischen Auftrag aussprach. Er wollte ganz klar seine Elena in Staffel 8 retten. Doch blöderweise war Stefan alias Paul Wesley (34) seinem Bruder einen Schritt voraus. Denn Cade hatte die Gedanken von Bonnie gelesen und herausgefunden, wo sie den Körper von Elena aufbewahrt. Also machte sich Stefan auf den Weg nach Upstate New York.

Dort versuchte Bonnie gerade Enzo davon zu überzeugen, Blut von Elena zu trinken, damit der Blutsauger ein Mensch wird und mit ihr ein sterbliches Leben führt. Doch bevor der "Vampire Diaries"-Blutsauger einwilligte, kamen Caroline und Damon auf eine brillante Idee. Sie wollten versuchen, Cade das heilende Blut einzuflößen, ihn somit sterblich machen und schließlich töten. Bon-Bon willigte ein, doch gerade als sie Blut abgezapft hatte, tauchte Ripper Stefan auf – von dort an ging in Staffel 8 alles schief.

Stefan war zwar nicht in der Lage das Haus zu betreten, da er vom Eigentümer nicht hereingebeten wurde, doch er fand einen weitaus teuflischeren Plan, an sein Ziel zu gelangen. Er tötete Enzo. Eiskalt riss er ihm das Herz aus der Brust. Ihm war ebenfalls der Zutritt verwehrt und er wartete vor der Tür auf Bonnie. Die "Vampire Diaries"-Hexe war entsetzt. Sie schrie Stefan an, er solle auch sie töten, wozu er vermutlich auch bereit gewesen wäre. Doch Bonnie rammte ihm bei seinem Angriff die Spritze mit Elenas Blut in den Arm.

Für Stefan bedeutet das in den "Vampire Diaries": Er wird in Staffel 8 ein Mensch werden. Ob er mit seinen Taten leben kann und wie Damon wohl auf diese Neuigkeit reagieren wird? Zudem stellt sich die Frage, ob Bonnie auch in Staffel 8 ein Happy End verwehrt bleibt. Doch es gibt vielleicht noch Hoffnung für Enzo. Denn als das Serien-Alter-Ego von Kat Graham (27) neben dem Leichnam ihres Liebsten weinte, schien ihre Magie zurückzukehren. Vielleicht kann sie Enzo also doch noch von den Toten zurückholen.