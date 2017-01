"Vampire Diaries" Staffel 8 Matt trifft auf verschollenen Verwandten 31.01.2017 09:08 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Pünktlich zum großen "Vampire Diaries"-Finale werden die letzten offenen Kapitel geschlossen. Auf Matt Donovan wartet daher noch eine große Überraschung in Staffel 8: Er wird endlich auf einen lang verschollenen Angehörigen treffen.

Die finale Staffel 8 der "Vampire Diaries" ist ganz klar ein großes Fest der Emotionen. Nicht nur die Rückkehr von Elena Gilbert alias Nina Dobrev (28) wird für Tränen sorgen, auch diese Storyline rund um Matt Donovan verspricht, kein Auge trocken zu lassen. Denn: Matt wird endlich seinen Vater wiedersehen. Das hat Zach Roerig (31) auf Instagram verraten. "Danke dir Julie Plec, dass du diese Geschichte über meinen Vater in die letzte Season der 'TVD' geschrieben hast", freut sich der Blondschopf.

Dazu gibt es auch noch ein Foto, das Matt mit seinen Daddy zeigt. Der wird von Joel Gretch (53) verkörpert und dürfte Film- und Serienfreunde unter anderem aus Streifen wie "Minority Report", "Taken" oder der Show "Witches of East End" bekannt sein. Arm in Arm steht das Vater-Sohn-Gespann offensichtlich auf einem Parkplatz. Während das "Vampire Diaries"-Alter-Ego von Zach Roerig im schicken Anzug auf dem Erinnerungsfoto posiert, trägt der Papa ein legeres T-Shirt. Wann und wie Matt auf seinen Erzeuger in Staffel 8 trifft, bleibt allerdings vorerst noch ein Geheimnis.

Nicht nur auf die "Vampire Diaries" wartet eine rührende Familien-Reunion, auch Zach Roerig ging dieser Dreh sehr nahe. "Joel Gretch war die rettende Heilung für den Verlust meines eigenen Vaters vor einigen Jahren", erklärt er in seinem Instagram-Post. "Ein großartiger Weg, dieses signifikante Kapitel meines Lebens zu schließen." Klingt fast danach, als könnte auf Matty Blue Eyes im Finale der Staffel 8 doch noch ein Happy End warten. Zu wünschen wäre es ihm, musste er in den vergangenen Jahren doch diverse Schicksalsschläge verkraften – angefangen bei dem Tod seiner Schwester Vicki bis hin zum tragischen Unfall seiner Verlobten.

Ob jedoch alle Charaktere aus den "Vampire Diaries" ihr Glück im Serien-Finale finden, bleibt abzuwarten. Denn mit dem Comeback von Nina Dobrev dürfte das Leben von Hexe Bonnie aka Kat Graham (27) am seidenen Faden hängen. Der Grund: Erst wenn Bon-Bon stirbt, wird ihre beste Freundin aus dem magischen Schlaf erwachen.