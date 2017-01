"Vampire Diaries" Staffel 8 Nina Dobrev bestätigt Rückkehr 27.01.2017 09:21 Uhr / am

Die Fans dürften ihr Glück kaum glauben können: Die Gerüchte um das "Vampire Diaries"-Finale in Staffel 8 sind allem Anschein nach tatsächlich wahr. Nina Dobrev nahm höchstpersönlich Stellung zum Comeback und teilte auf Instagram sogar einen entsprechenden Schnappschuss. Gibt es etwa ein Happy End?

Bereits seit Monaten wird darüber spekuliert, ob sich Nina Dobrev (28) in Staffel 8 der "Vampire Diaries" doch noch mal die Ehre geben wird. Eigentlich ist die schöne Schauspielerin nach Season 6 ausgestiegen, doch die aller letzten Folgen der erfolgreichen Serie will sie sich dann wohl doch nicht entgehen lassen. Es stand jedoch nicht fest, ob es zum Comeback kommen wird – bis jetzt. Via Instagram informiert die Ex-Freundin von Ian Somerhalder (38) ihre Fans darüber, dass die Gerüchte wahr sind. "Ich weiß, dass es Donnerstag ist, aber das ist kein Throwback Thursday", schreibt sie.

Beim sogenannten "TBT" handelt es sich um eine Aktion, bei der man Bilder aus der Vergangenheit teilt. Dass es sich beim Post von Nina Dobrev wirklich nicht um ein altes Foto handelt, beweist ein genauerer Blick. Denn die "Vampire Diaries"-Rückkehrerin fotografierte ein aktuelles Skript aus Staffel 8. Das wurde erst vor wenigen Tagen abgesegnet, wie das Datum auf der ersten Seite erkennen lässt. Und es verrät noch mehr: Nina alias Elena wird in Episode 8/16 ihr Comeback feiern. Diese besondere Folge trägt den Titel "I was Feeling Epic". Wie sehr sich der frühere Co-Star von Paul Wesley (34), Katerina Graham (27) und dem Rest der Darsteller über die Rückkehr freut, zeigen die Hashtags "Wieder am Set" und "TVD für immer".

Auch die "Vampire Diaries"-Fans sind völlig aus dem Häuschen und drücken ihre Freunde über ein Wiedersehen mit Nina Dobrev in überschwänglichen Kommentaren aus. So schreibt ein Follower: "Jaaaaa! Wir haben dich verdammt vermisst. Ich bin so glücklich! OMG!" Traurig hingegen stimmen die Aussichten, dass mit Ninas Rückkehr in Staffel 8 das Ende der Serie eingeläutet wird. Ob es ein Happy End für Elena und Damon geben wird, steht noch nicht fest. Die Fans würden es sich aber sehnlichst wünschen nach all dem Drama um die Blutsauger.