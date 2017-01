"Vampire Diaries" Staffel 8 Sybil quält Damon mit Elena-Erinnerungen 20.01.2017 12:33 Uhr / or

Achtung, Spoiler! Gänsehautalarm für alle "Vampire Diaries"-Fans! Ein letztes Mal lebt in der kommenden Folge der finalen Staffel 8 eine alte Tradition auf: die Wahl zur Miss Mystic Falls. Dabei prasseln vor allem auf Damon jede Menge Erinnerungen ein – die Sybil für ihre persönliche Rache nutzt.

Der "Vampire Diaries"-Neuzugang von Staffel 8 hat dem Blutsauger längst nicht verziehen, dass der ihr kürzlich im wahrsten Sinne des Wortes das Herz herausgerissen hat. Um den Beau zu bestrafen, ruft Sybil absichtlich zahlreiche schmerzliche Erinnerungen an Damons große Liebe Elena wach, wie die Promo zur kommenden Folge verrät. So stutzen auch die Fans kurz, als Damon bei der Miss-Mystic-Wahl eine dunkelhaarige Beauty in einem dunkelblauen Kleid auf der Treppe stehen sieht – doch es ist nur Sybil. "Du solltest dich zusammenreißen", stichelt die Sirene im Trailer fies.

"Dieser Ort war der Beginn ihrer übelkeitserregenden Liebesgeschichte", fasst Ripper Stefan aka Paul Wesley (34) die Bedeutung der Location für Damon alias Ian Somerhalder (38) zusammen. Es scheint, als ahne der emotionslose Salvatore-Hottie, dass sein Bruder den Menschlichkeits-Schalter noch immer nicht völlig umgelegt hat – auch in Staffel 8 bewahrt Elena das Gute in Damon. Sofort weckt Stefans bissiger Kommentar bei den Fans Erinnerungen an die Anfänge der "Vampire Diaries" und den bedeutsamen Delena-Tanz in Staffel 1.

Eine Reunion des "Vampire Diaries"-Traumpaars in Staffel 8 erscheint derweil immer unwahrscheinlicher. Noch immer ist die Rückkehr von Nina Dobrev (28) für das Serienfinale nicht offiziell bestätigt. Einen Hoffnungsschimmer gibt es dennoch. Erst kürzlich wurde die Elena-Darstellerin bei einem Promo-Termin für ihren neuen Film "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" nach einem "VD"-Comeback gefragt. Ihre Antwort: "Ich habe niemals Geheimnisse verraten und ich werde damit jetzt definitiv nicht anfangen. Sorry, Leute, aber ich darf darüber nicht reden!" Klingt fast so, als würde in Staffel 8 noch eine Überraschung auf die Zuschauer der "Vampire Diaries" warten.