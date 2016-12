"Vampire Diaries" Staffel 8 Wird Bonnie zum Vampir? 30.12.2016 13:15 Uhr / cb

Achtung, Spoiler! Noch immer befinden sich die "Vampire Diaries" in der Winterpause, doch nach und nach sickern immer mehr Details zum weiteren Verlauf von Staffel 8 zu den Fans durch. Besonders Bonnie scheint vor einer schweren Entscheidung zu stehen.

In Staffel 8 hat die einstige "Vampire Diaries"-Hexe zuletzt endlich ihr Glück mit Enzo gefunden. Gemeinsam planten sie einen romantischen Trip nach Paris, den das Paar offenbar auch umsetzt. Das zumindest verrät nun eine offizielle Beschreibung zur übernächsten Episode "The Simple Intimacy of the Near Touch", zu Deutsch: "Die schlichte Intimität der Beinahe-Berührung". Demnach kehrt Bonnie alias Katerina Graham (27) aus Paris mit einem Accessoire zurück, das Caroline aka Candice Accola (29) stutzig macht: Die dunkelhaarige Beauty trägt etwas von Enzos Blut bei sich.

Bedeutet dies, dass Bonnie sich entscheidet, eine Blutsaugerin zu werden, um die Ewigkeit mit Enzo zu verbringen? Möglich wäre es. Schließlich betonte der Vampir in den vergangenen Folgen oft, dass er lange darauf warten musste, seine große Liebe zu finden. Es wäre somit kein Wunder, wenn er seine Liebste verwandelt, um sie nicht erneut zu verlieren.

Eines stünde diesem Happy End allerdings im Weg: Elena alias Nina Dobrev (27) ist noch immer in dem magischen Schlaf gefangen, aus dem die Serien-Schöne nur erwacht, wenn Bonnie stirbt. Sollte Bonnie zum Vampir werden, könnte es sein, dass Elena niemals mehr erwacht. Dies würde wiederum bedeuten, dass Nina in Staffel 8 nicht mehr zu den "Vampire Diaries" zurückkehrt – was eine herbe Enttäuschung für die Fans wäre.

Ein kleines Trostpflaster: Die "Vampire Diaries"-Lieblinge werden in der neunten Folge von Staffel 8 einen alten Brauch wieder aufleben lassen. Sie alle kehren nach Mystic Falls zurück, um der Miss-Mystic-Wahl beizuwohnen – mehr oder weniger freiwillig. Denn wie die Episodenbeschreibung weiter preisgibt, kommen Damon und Stefan lediglich, da Sybil es so will. Die Sirene sucht noch immer nach einem historischen Artefakt und stiftet ganz nebenbei weiterhin jede Menge Unruhe.