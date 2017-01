"Vampire Diaries"-Star Candice Accola Dank TV-Show süchtig nach Schokolade? 10.01.2017 16:56 Uhr / tr

Gute Vorsätze haben die schlechte Angewohnheit, sich schon kurz nach Neujahr in Luft aufzulösen – auch bei "Vampire Diaries"-Star Candice Accola. Doch bei der könnte nicht mangelnde Willenskraft schuld an den gebrochenen Vorsätzen sein, sondern eine ganz bestimmte TV-Show.

Diese Vermutung legt zumindest ein neues Foto nahe, dass die "Vampire Diaries"-Beauty gerade auf Instagram veröffentlichte. Darauf zu sehen: Candice Accola (29) mit einem großen Stück Schokolade im Mund, einem halb vollen Glas Rotwein in der Hand und einem verschmitzten Zwinkern im Gesicht. Im Kommentar stellt die hübsche Caroline-Darstellerin selbstironisch fest: "Die Neujahrs-Detox-Kur läuft wirklich gut …"

Wer oder was an der scheinbaren Schoko-Sucht der Blondine schuld sein könnte, wird bei einem genaueren Blick auf den Instagram-Post des "Vampire Diaries"-Stars ebenfalls schnell klar. An ihren Kommentar fügte Candice Accola nämlich den verräterischen Hashtag "#bachelorseasonproblems", zu Deutsch etwa: "Probleme in der Bachelor-Season" an.

Kann die junge Mutter all die Spannung der gerade in die 21. Runde gestarteten US-Show also nur mit viel Schokolade und Alkohol ertragen? Oder ließ sie sich vom "Bachelor" schlicht inspirieren? Schließlich ist Schokolade ein beliebtes Mitbringsel und auch Rotwein darf bei einem romantischen Date nicht fehlen.

Doch viele Follower der schönen Aktrice sehen auf dem Bild eher sofort die Verbindung zu ihrem "Vampire Diaries"-Charakter und fragen in Bezug auf die rubinrote Flüssigkeit in ihrem Glas kurz und knapp: "Blut?" Andere steigen direkt auf das Thema gute Vorsätze ein und schreiben mindestens ebenso ironisch wie Candice Accola selbst: "Die Freuden guter Vorsätze."

Gebrochene Vorsätze hin oder her, ihre vermeintliche Schoko-Sucht macht die "Vampire Diaries"-Darstellerin in den Augen ihrer Fans wenn überhaupt dann eines: mindestens ebenso menschlich wie schön.