28.12.2016

Nachdem die "Vampire Diaries" sich in die Winterpause verabschiedeten, warten die Fans ungeduldig darauf, zu erfahren, welches Ende die Blutsauger aus Mystic Falls in Staffel 8 erwartet. Nun äußerte sich Darstellerin Candice Accola zum heiß ersehnten Finale – und warf damit noch mehr Fragen auf.

Achtung, Spoiler! Das Finale von Staffel 8 und damit auch das Ende der "Vampire Diaries" werde "zufriedenstellend, aber emotional", erklärte Candice Accola (29) im Gespräch mit "E! News". Ein weiterer Hinweis darauf, dass die Salvatore-Brüder Damon und Stefan im Finale ihr Leben lassen? Das zumindest wünschten sich die Mimen Ian Somerhalder (38) und Paul Wesley (34) selbst erst kürzlich in zahlreichen Interviews. Bestätigen wollte Candice Accola diese dramatische Wendung allerdings nicht.

"Es kommt erst alles noch zusammen, deshalb möchte ich nicht zu genau ins Detail gehen, weil es sich alles zu dem Serien-Finale zusammenfügt", so die TV-Blondine. "[…] es wird noch eine Menge passieren und eine Menge kommen. Ich möchte jetzt aber nichts spoilern!" Sie wolle den "Vampire Diaries"-Anhängern nicht bereits das letzte Kapitel von Staffel 8 vorwegnehmen, die Autoren hinter der Show hätten jedoch ein ultimatives Ziel, auf das alles hinauslaufe, führte Candice Accola weiter aus.

Neben diesem spärlichen Ausblick auf die restliche Staffel 8 warteten die "Vampire Diaries"-Fans vergeblich auf ein weiteres Weihnachtsgeschenk: Noch immer gibt es keine offizielle Bestätigung, dass Elena alias Nina Dobrev (27) in Staffel 8 der Erfolgsserie noch einmal zurückkehrt. Stattdessen stürzt sich die Aktrice in neue Projekte, wie die Promo-Tour für ihren neuen Film "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage", in dem Nina an der Seite von Action-Star Vin Diesel (49) zu sehen ist. Ob die Hollywood-Beauty trotzdem Zeit für ein Comeback im Finale der "Vampire Diaries" findet, bleibt somit abzuwarten. Die letzten Folgen der Serie laufen im US-Fernsehnen ab dem 13. Januar 2017 an.