"Vampire Diaries"-Star Candice Accola So süß ist Florence May 23.01.2017

Immer wieder gewährte "Vampire Diaries"-Blondine Candice Accola in den vergangenen Monaten kurze Blicke auf Töchterchen Florence May, doch das Gesicht der Kleinen blieb dabei immer gut verborgen. Das änderte sich jetzt. Glücklich lachen Mutter und Tochter auf einem neuen Schnappschuss in die Kamera.

Auf den ersten Blick wird klar: Vor der Linse ist nicht nur die "Vampire Diaries"-Aktrice ein echter Profi. Florence May King (1) strahlt auf Instagram mit ihrer berühmten Mama um die Wette, stützt scheinbar ein kleines Händchen gekonnt in die Hüfte. Dabei sieht der Hollywood-Nachwuchs mit seinen zwei Zöpfen sowie in einem rosa Outfit zu pinken Schuhen wirklich zuckersüß aus. Stolz hält Candice Accola (29) ihren Sprössling hoch, von dem Foto-Versteckspiel der letzten Monate keine Spur mehr.

Die Follower freuen sich sichtlich über die neue Offenheit der "Vampire Diaries"-Beauty. "Endlich dürfen wir ihr Gesicht sehen" und "Ihr seid beide einfach wunderschön", schreiben die Anhänger zu dem niedlichen Bild und überschütten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Eigentlich hat der süße Schnappschuss jedoch einen ernsten Hintergrund, denn er entstand offenbar bei einem der Protestmärsche in den USA zum Amtsantritt des neuen Präsidenten Donald Trump. Beim sogenannten "Women's March" taten Tausende Demonstrantinnen ihren Unmut über einen Präsidenten kund, der sich in der Vergangenheit wiederholt abfällig über Frauen äußerte. "Eine böse Frau und ihre zukünftige Präsidentin", betitelt Candice Accola passenderweise ihr Foto auf Instagram. Mit dem Hashtag "Women's March Atlanta" rundet die TV-Schöne ihren Beitrag ab.

Zwar stimmen nicht alle Anhänger mit der politischen Meinung von Candice Accola überein, in einem Punkt sind sie sich allerdings durchaus einig: Die "Vampire Diaries"-Darstellerin und ihre lachende Tochter geben in jedem Fall ein tolles Bild ab.