"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder Am Jahreswechsel in die Babyplanung gestürzt? 02.01.2017 09:39 Uhr / am

Während "Vampire Diaries"-Bruder Paul Wesley das neue Jahr in Sydney begrüßte, schwelgte Ian Somerhalder pünktlich an Neujahr in Erinnerungen an die vergangenen zwölf Monate. Dabei verriet er seinen Lieblingsmoment aus 2016 und deutet zudem offenbar große Pläne mit Nikki Reed an.

"Mein Lieblingsmoment aus 2016…", schreibt "Vampire Diaries"-Hottie Ian Somerhalder (38) zu einem neuen Instagram-Schnappschuss, auf dem er halb nackt neben seiner Liebsten Nikki Reed (28) in einer traumhaften Bucht in der Sonne liegt. Die "Twilight"-Aktrice schmiegt sich auf dem Foto an den Frauenschwarm, die Beine sind miteinaner verschlungen. Ganz schön intime Einblicke gewährt der Serien-Schönling seinen Fans zu Beginn des neuen Jahres!

"Ein ruhiger Moment am Strand mit meiner Frau", ergänzt Ian Somerhalder den Post noch und wünscht seinen Followern anschließend: "Frohes neues Jahr an alle! Von meiner Familie an eure." Der Beitrag im virtuellen Fotoalbum ist dank Somerhalders heißer Oben-ohne-Show nicht nur ziemlich heiß, die "Vampire Diaries"-Zuschauer dürften sich zudem fragen: Hat das Traumpaar womöglich pünktlich zum Jahreswechsel die Familienplanung begonnen?

Mit dem Satz "meine Familie" scheint es beinahe so, als hätten sich der "Vampire Diaries"-Schönling und Nikki Reed tatsächlich ans Projekt Baby gewagt. In der Vergangenheit betonte Ian Somerhalder immer wieder, dass er sich baldigen Nachwuchs wünscht. Der Zeitpunkt für ein Kind könnte auch nicht passender sein. Nach Staffel 8 endet die beliebte Blutsauger-Show. Bis zum Finale der "Vampire Diaries" sind es nur noch wenige Folgen.

Demnach hätten Ian Somerhalder und Nikki Reed also erst einmal genügend Zeit, sich einem niedlichen Wonneproppen zu widmen. Ob der "Vampire Diaries"-Schnuckel schon bald die Babybombe im virtuellen Fotoalbum platzen lässt? Es wäre jedenfalls der perfekte Start ins Jahr 2017.