"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder Nikki Reed muss bei Regie Händchen halten 12.01.2017 15:32 Uhr / sk

Jetzt per E-Mail teilen

Immer wieder steht Ian Somerhalder bei den "Vampire Diaries" nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Nun schlüpfte der Beau ein letztes Mal für die Erfolgsserie in die Rolle des Regisseurs. Stets an seiner Seite: Ehefrau Nikki Reed.

In Kürze startet in den USA die zweite Hälfte der finalen "Vampire Diaries"-Staffel – und das mit einer Folge, für die sich kein Geringerer als Damon-Mime Ian Somerhalder (38) selbst verantwortlich zeichnet. Zum letzten Mal nahm der Schauspieler auch auf dem Regiestuhl Platz. Offenbar ein sehr emotionaler Moment für den TV-Hottie, denn er brauchte Beistand von seiner Liebsten, Nikki Reed (28). Ein Schnappschuss auf Facebook zeigt, dass die schöne "Twilight"-Aktrice ihrem Mann die Hand hielt, während Ian seiner Episode den letzten Schliff verlieh.

"Vor dem Monitor sitzen mit meinem Menschen – sie ist so unterstützend", schwärmte Ian Somerhalder. "3 Tage, bis meine Episode (dritte und letzte als Regisseur) läuft […]." Er hoffe, dass seine Fans die Zeit erübrigen könnten, die neue "Vampire Diaries"-Folge ein letztes Mal mit ihm zu schauen, fügte der Schauspieler hinzu. Mit einem dreifachen "Danke" an die treuen Anhänger schloss der Ex von Nina Dobrev (28) seinen Beitrag ab.

"Ich kann es nicht erwarten, sie [die Folge] zu sehen, Ian", freute sich ein Fan-Girl prompt. Noch immer hoffe sie inständig, dass es in Staffel 8 der "Vampire Diaries" ein Happy End für Delena gäbe. Sie sei sich bewusst, dass Ian Somerhalder im wahren Leben mit Nikki Reed glücklich sei, doch die Anhänger wünschen sich noch immer eine Reunion mit Elena alias Nina Dobrev – wenn auch nur auf der Mattscheibe. Eine andere Facebook-Userin beweinte bereits jetzt das Ende der TV-Show: "Ich bin so traurig, dass es fast vorbei ist." Eine weitere Followerin des Hollywood-Schnuckels fügte optimistischer hinzu: "Aber es wird interessant sein, zu sehen, was du als nächstes tust, Ian."