"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder Nikki Reed schmust fremd 11.01.2017 18:03 Uhr / lm

Bahnen sich bei "Vampire Diaries"-Hottie Ian Somerhalder und seiner Frau Nikki Reed etwa Probleme im Liebeshimmel an? Die schöne Brünette schmust nämlich fremd – und dem Schauspieler gefällt das auch noch.

Dass der "Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder (38) nicht einfach an die Decke geht, hat einen simplen Grund: Seine Frau Nikki Reed (28) schmust nicht mit einem anderen Kerl, sondern mit einem flauschigen Kätzchen. Die "Twilight"-Beauty kuschelt sich mit geschlossenen Augen an die Fellnase und umfasst sanft ihre Brust. Diese scheint die Zuneigung wiederum ebenfalls sehr zu genießen und liegt verträumt vor der Schauspielerin.

Ein wahrhaft bezaubernder Anblick, der Ian Somerhalder dazu bewegte, ein Foto zu schießen und es auf Facebook zu teilen. "Ruhige und gemütliche Weise, in das neue Jahr zu kommen. Das BESTE", schreibt der "Vampire Diaries"-Held dort und begeistert die Massen. Innerhalb von knapp 20 Stunden verzeichnet das Bild bereits über 75.000 Likes und auch die begeisterten Kommentare darunter häufen sich. "Oh mein Gott, so niedlich. Ich kann es kaum abwarten, deine neuen Folgen von Vampire Diaries hier in Großbritannien zu sehen" oder "Großartiges Paar. Ich freue mich für euch, dass ihr eure bessere Hälfte gefunden habt. Mach so weiter, Ian" heißt es dort.

Und tatsächlich läuft die Ehe zwischen Ian Somerhalder und Nikki Reed ganz ausgezeichnet. Die beiden können nach wie vor die Finger nicht voneinander lassen. Erst kürzlich wurden sie bei der "Golden Globes 2017"-Party beim heimlichen Rumknutschen erwischt. Offensichtlich hatten sie sich den wohl verruchtesten Ort für ihr kleines Techtelmechtel ausgesucht: den Fahrstuhl. Ein Video davon landete auf Instagram und ganz offensichtlich sollte es sich dabei um einen Scherz handeln. Denn auch andere Stars wie Heidi Klum (43) oder Nina Dobrev (28) legten witzige Showeinlagen in dem Aufzug ein. Trotzdem: Daran, dass Ian Somerhalder und Nikki Reed das perfekte Paar sind, gibt es keinen Zweifel.