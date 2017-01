"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder Regiearbeit wie eine Feuertaufe 18.01.2017 10:49 Uhr / am

Die zweite Hälfte der finalen "Vampire Diaries"-Staffel feierte vergangene Woche ihren düsteren Auftakt. Ian Somerhalder trat dabei nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera in Aktion. Der Damon-Mime übernahm die Regie – und die war alles andere als einfach.

Denn dem "Vampire Diaries"-Cast blieb zum Filmen der Episode "We Have History Together" lediglich eine Woche Zeit. "Es ist eine Art Feuertaufe", so Ian Somerhalder (38) im Gespräch mit "Access Hollywood" über den straffen Zeitplan. "Du hast [nur] eine sehr begrenzte Menge an Zeit. Ich habe diese Episode in sieben Tagen abgedreht. Das ist alles, ich musste es drehen. Viele Leute würden wahrscheinlich denken, das ist eine negative Sache, aber ich versuche immer, jeder Situation den positivsten Aspekt abzugewinnen und damit weiterzumachen."

So zog Ian Somerhalder auch aus dem eng getakteten Drehplan der "Vampire Diaries" eine positive Erfahrung. "Aufgrund der Tatsache, dass ich nur sieben Tage hatte, ist eine Sache, die du tun musst, zu haushalten. Du musst für alles unglaublich vorbereitet sein – für alles, was toll ist. Es ist eine Übung", beschrieb der TV-Vampir seinen Umgang mit dem Zeitdruck.

Achtung, Spoiler! Das Ergebnis der Regiearbeit von Ian Somerhalder: Eine düstere Episode, in der besonders der gemeinsame Streifzug von Damon und Stefan im Vordergrund steht. Während die Salvatore-Brüder im Auftrag von Cade durch das Land reisen, stellt Ripper Stefan Damons Einsatzbereitschaft in Frage. Damon zeigt unterdessen immer wieder einen Hauch von Menschlichkeit, während Sybil Caroline unter Druck setzt, um ein Artefakt zu finden, das der Sirene gefährlich werden kann.

Genau dieser Fokus auf das Zusammenspiel der "Vampire Diaries"-Charaktere ist es, der Ian Somerhalder am meisten begeistert. "Es ging nicht darum, Dinge in die Luft zu jagen, Leute zu ermorden und zehn Perspektiven von sich überschlagenden Autos zu bekommen, es ging wirklich nur um die Leute", hielt der Ex von Nina Dobrev (28) fest. Es sei für ihn eine Art Zeitreise zurück zur ersten Staffel gewesen, der Zeit, die er am meisten an der Erfolgsshow geliebt habe.