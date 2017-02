"Vampire Diaries"-Star Ian Somerhalder Zur Versöhnung mit Nina Dobrev gezwungen? 08.02.2017 10:04 Uhr / wa

Pünktlich zum Ende der "Vampire Diaries" werden die Darsteller augenscheinlich sentimental. Ian Somerhalder teilte einen Schnappschuss, der für große Verwunderung sorgt: Dort kuschelt er ausgerechnet mit seiner Ex Nina Dobrev und seiner Liebsten Nikki Reed. Dazu gibt es eine mysteriöse Erklärung.

"Chille mit diesen beiden hier", beginnt "Vampire Diaries"-Hottie Ian Somerhalder (38) seinen Instagram-Post, der ihn Arm in Arm mit seiner Frau Nikki Reed (28) und seiner Ex Nina Dobrev (28) zeigt. Direkt im nächsten Satz räumt er mit den Gerüchten auf, dass sich die beiden Frauen nicht leiden können – sämtliche Informationen seien falsch. "Endlich waren sie in der Lage, sich zum ersten richtigen Dinner zu treffen", schreibt der Serien-Schönling. Will er etwa damit andeuten, dass Nina und Nikki zuvor gar keine Freundinnen waren? Immer wieder hieß es, dass die Freundschaft der beiden Frauen zerbrochen sei, nachdem Ian und die "Twilight"-Aktrice ein Paar wurden. Vermeintliche Versöhnungstreffen seien jedoch immer gescheitert.

Das klärt Ian Somerhalder in seinem Instagram-Beitrag zwar nicht auf, wünscht sich für die Zukunft allerdings nur eins: "Lasst uns die Serie mit Respekt und Höflichkeit beenden und das auch in unserem Leben fortführen. Ich denke, es ist an der Zeit. Was meint ihr?" Auch Nikki Reed teilte dasselbe Foto des Trios und ruft ebenfalls dazu auf, nicht länger wilde Spekulationen zu verbreiten. Denn sie und Nina Dobrev seien keine Feindinnen, im Gegenteil. Die "Twilight"-Schauspielerin habe es leid, dass Frauen in den Medien als eifersüchtige Biester dargestellt werden – denn das sei ganz sicher nicht der Fall.

Ob Nikki Reed womöglich Ian Somerhalder zu diesem angeblichen Versöhnungspost gedrängt hat? Vermutlich eher nicht, denn offensichtlich scheint es kein böses Blut zwischen ihnen und Nina Dobrev zu geben. Die Elena-Gilbert-Darstellerin veröffentlichte ebenfalls ein Pic mit ihrem Ex und dessen Liebster – sie hatten offenbar jede Menge Spaß. "Kann es einfach nicht glauben, wie die Zeit verfliegt. Abschiedsdinner mit dem Team Somereed!", kommentiert die "Vampire Diaries"-Rückkehrerin ihren Beitrag.