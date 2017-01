"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Angst vor "xXx"-Flop? 16.01.2017 12:24 Uhr / sk

Mit ihrem Ausstieg bei den "Vampire Diaries" setzte Nina Dobrev alles auf eine Karte. Statt weiter in der beliebten TV-Serie mitzuwirken, wagte die schöne Aktrice mit ihrer Rolle in "xXx 3" den Sprung auf die Leinwand. Kurz vor dem US-Kinostart wirkt es jedoch fast so, als bekäme Nina Muffensausen.

Non-stop bewirbt die "Vampire Diaries"-Ex ihren kommenden Film via Social Media. Befürchtet Nina Dobrev (28) etwa, dass "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" floppen könnte und versucht deshalb noch einmal, all ihre Anhänger zu mobilisieren? Schließlich steht für die einstige TV-Darstellerin einiges auf dem Spiel. Wird der neue "xXx" ein Erfolg, könnten sich für Nina weitere Türen in Hollywood öffnen. Ist dies jedoch nicht der Fall, könnten die Rollen-Angebote ausbleiben – der Ausstieg bei den "Vampire Diaries" würde sich somit als schwerer Fehler herausstellen.

Zwar spricht Nina Dobrev diese schwerwiegenden Gedanken nicht aus, dass sie angesichts des bevorstehenden Kinostarts von "xXx 3" in den USA und Deutschland aufgeregt ist, merken ihre Fans allerdings auch so. Die Anhänger, die bereits einen Blick auf den Action-Streifen werfen konnten, beruhigen die Nerven ihres Idols. "Ich habe 'xXx' schon in Indien gesehen und es ist ein großartiger Action-Film. Nachdem ich ihn gesehen habe, bist du mein großer Schwarm", verkündet ein Instagram-Follower enthusiastisch.

Allen, die den Film bislang nicht sehen konnten, gewährte Nina Dobrev jüngst einen kleinen Vorgeschmack auf Instagram. Die einstige "Vampire Diaries"-Beauty teilte einen kurzen Clip, der sie gemeinsam mit "xXx 3"-Co-Star Ruby Rose (30) zeigt. Mit Nerd-Brille stürmt Nina heran, als Ruby gerade zu einer Waffe greift. "Das ist erfrischend, du weißt tatsächlich, was du da unten tust", so Nina im Video. "Ja, das hat sie auch gesagt", erwidert Ruby zweideutig. "Wow", kann Ninas Charakter da nur noch lachen.