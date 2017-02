"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Emotionaler Abschiedsbrief nach Final-Dreh 07.02.2017 09:44 Uhr / es

Das "Vampire Diaries"-Finale rückt immer näher. Zur großen Freude der Zuschauer feiert Nina Dobrev dort ein kurzes Comeback. Doch nun hat sie ihre letzte Szene abgedreht – Zeit ihren Fans ein für alle Mal Lebewohl zu sagen. Mit einem emotionalen Instagram-Post rührt sie zu Tränen.

"Liebe TVD-Familie", beginnt Nina Dobrev ihren Abschiedsbrief an die "Vampire Diaries"-Kollegen. "Es fühlt sich erst wie gestern an, dass ich mich verabschiedet habe. Und nun sind zwei Jahre vergangen und wir sind schon wieder hier. Das ist wirklich mein endgültiger Abschied, da ich heute meine letzte Szene für die 'Vampire Diaries' gedreht habe, für immer." Das Serien-Comeback für das Finale sei für Nina eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen, voller Nostalgie, Liebe, Freudentränen und bittersüßen Enden.

Noch einmal ans Set zurückzukehren, sei für Nina Dobrev wichtig gewesen. "Es war ein wunderschöner Abschluss, den wir alle brauchten, mich eingeschlossen, und ich könnte nicht glücklicher sein, zurück nach Hause zu meiner TVD-Familie und meinen Freunden gekommen zu sein", schwärmt die Serien-Beauty. Zudem sei sie sich sicher, dass auch die Fans mit dem Finale sehr zufrieden sein werden. Für die jahrelange Unterstützung der treuen Anhänger gebührt Dank, fährt die Ex von Ian Somerhalder (39) fort: "Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen für die unzähligen Jahre voller bedingungsloser Hingabe, Leidenschaft und Unterstützung sowie unsterblicher Liebe der Fans."

Nun, wo das letzte "Vampire Diaries"-Kapitel geschlossen sei, freue sich der Cast auf neue Abenteuer, bei denen die Fans sie hoffentlich auch weiterhin begleitet werden. "Ich bin in dieser Show aufgewachsen und ich bin unendlich dankbar für all die Möglichkeiten, die mir geboten wurden und für all die Personen, mit denen ich in den vergangenen acht Jahren zusammenarbeiten durfte", bedankt sich Nina Dobrev. "Wir sind alle Teile eines großen Puzzles und ohne den tollen Cast und Crew, wäre dieses magische Puzzle nicht vollständig. Danke für eure harte Arbeit, Freundschaft und Liebe."

Die "Vampire Diaries"-Family habe ihr Herz auf so viele Arten berührt, endet Nina Dobrev ihren emotionalen Post. Zu guter Letzt lässt sie all ihre Serien-Alter-Egos zu Wort kommen: "In Liebe, Katherine, Amara, Tatia und natürlich Elena Gilbert."