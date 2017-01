"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Glen Powell mehr als nur ein Freund 26.01.2017 11:16 Uhr / or

Für "Vampire Diaries"-Aussteigerin Nina Dobrev könnte es zurzeit nicht besser laufen. Ihr Kinofilm "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" ist erfolgreich angelaufen und Nina ist gern gesehener Gast in diversen TV-Shows – nur eins fehlte zum Glück: ein neuer Freund. Das soll sich nun geändert haben.

Bei dem neuen Mann an der Seite der ehemaligen "Vampire Diaries"-Beauty soll es sich um "Scream Queens"-Hottie Glen Powell (28) handeln. Zuletzt verbrachten die beiden Schauspieler auffällig viel Zeit zusammen und auch sonst verdichten sich die Hinweise, dass Nina Dobrev (28) und Glen Powell mehr sind als nur gute Freunde. So verbrachten sie den Jahreswechsel gemeinsam mit Glens Familie und Freunden in Texas. Dabei wurde es ganz schön kuschelig, wie ein Foto auf dem Instagram-Account des Beaus zeigt: In zwei farblich abgestimmte Onesies gehüllt, schmusen Nina und Glen auf der Couch miteinander.

Ein weiteres Indiz, das für eine mutmaßliche Romanze spricht: Glen Powell erschien kürzlich ebenfalls auf der "La La Land"-Party von Nina Dobrev, die diese anlässlich ihres 28. Geburtstags schmiss. Als wäre das nicht genug, stellte er mit der Aktrice prompt die romantische Tanzszene von Emma Stone (28) und Ryan Gosling (36) nach – inklusive tiefen Blick in die Augen. Die süße Aktion hielt die "Vampire Diaries"-Ex wiederum prompt begeistert auf Instagram fest.

Ein Sprecher der beiden Stars beteuert zwar, sie seien lediglich "gute Freunde", doch zahlreiche Quellen wussten "E! News" etwas Anderes zu berichten. Demnach würden die zwei Mimen sich definitiv daten. "Sie haben einen ähnlichen Freundeskreis und treffen sich heimlich schon eine Weile", so ein Informant. "Glen mag Nina sehr."

Fan-Seiten enthüllten zudem, dass Nina Dobrev und Glen Powell zusammen bei einer "Golden Globes"-Afterparty gesichtet wurden und auch bei Premiere von "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" in L.A. soll Glen an Ninas Seite gewesen sein, wie das Klatschportal "Hollywood Life" verlauten lässt. Sieht ganz danach aus, als hätte Nina Dobrev nach den gescheiterten Beziehungen mit ihrem einstigen "Vampire Diaries"-Kollegen Ian Somerhalder (38) und mit "Bridge of Spies – Der Unterhändler"-Schnuckel Austin Stowell (32) endlich einen neuen Mann an ihrer Seite.