"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Matt Davis muss ein letztes Mal leiden 07.02.2017 16:42 Uhr / tr

Jetzt per E-Mail teilen

Kaum zurück am Set der Hitserie "Vampire Diaries" fühlt sich Nina Dobrev offenbar wieder pudelwohl. Doch, ob alle begeistert von der Rückkehr der Schauspielerin sind, ist fraglich. Co-Star Matt Davis musste jedenfalls unter seiner Kollegin leiden – und zwar heftig.

Der Countdown für das heiß erwartete Finale von "Vampire Diaries" läuft und inzwischen feiern die Fans das angekündigte Comeback von Nina Dobrev (28). Die erfreute die Zuschauer der Show nun mit einem ganz speziellen Video. Leider kein Teaser für die letzte Folge der Vampir-Romanze, dafür bot die Mimin ihren Instagram-Followern aber einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. "Ich habe Matt Davis vor vier Jahren angedroht, dass ein großer Streich auf ihn wartet. Ich habe auf Zeit gespielt und ihn erwischt, als er am wenigsten damit rechnete", erklärt Nina Dobrev in ihrem Post.

Doch was hat die bulgarisch-kanadische Aktrice dem Alaric Saltzman-Mime nur angetan? Das enthüllt sie im weiteren Text: "Ich habe ihm eine süße Überraschung für seine letzte Woche beim Filmen hinterlassen, indem ich seine Garderobe in Pepto Bismol Pink gestrichen habe. Und mein Markenzeichen hinterlassen habe." Im dazugehörigen Clip ist zu sehen, dass der Raum tatsächlich in einem knalligen Pinkton erstrahlt, auf dem Boden liegt ein niedliches Kuschel-Einhorn – offenbar das Zeichen von Nina Dobrev, wie auch das Einhorn-Emoji verrät.

Am Ende des Videos ist die Ex von Ian Somerhalder (38) mit einem diabolischen Lachen zu sehen, das die Freude über ihre gelungene Aktion mehr als deutlich macht. Die "Vampire Diaries"-Darstellerin hat den Post noch mit dem Hashtag #yourewelcome versehen, wobei der Hashtag #PrankWarsContinue auf eine potenzielle Fortführung der Streich-Schlacht hindeutet.

Die Online-Community zeigt sich von der witzigen Idee begeistert. Über 1.860.160 Mal wurde das Video bereits aufgerufen und über 6.600 Mal kommentiert.