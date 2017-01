"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Mit Dreamteam bei "xXx"-Premiere 07.01.2017 15:09 Uhr / tr

Statt für die letzte Staffel der "Vampire Diaries" vor der Kamera zu stehen, jettet Nina Dobrev zurzeit um die Welt. Der Grund: Die Aktrice rührt fleißig die Werbetrommel für den neuen "xXx"-Film – und dabei ist sie offenbar in bester Gesellschaft.

Denn auch bei der Premiere zu "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" in Mexiko lief die "Vampire Diaries"-Aussteigerin nicht allein über den roten Teppich. Immer an ihrer Seite: ihre Freunde und Stylisten Riawna Capri, Adam Breuchaud und Gary Mantoosh. Das Trio sorgte nicht nur dafür, dass Nina Dobrev (27) bei ihrem Auftritt immer blendend aussah, sondern alberte auch fleißig mit der Schauspielerin herum, wie ein Schnappschuss auf dem Instagram-Account der Hollywood-Starlet belegt.

"Dreamteam", kommentierte Nina Dobrev das witzige Foto, auf dem sie und ihre drei Begleiter fleißig schräge Grimassen schneiden. Auf einem weiteren Bild in dem virtuellen Fotoalbum von Mantoosh strahlen die "Vampire Diaries"-Ex und ihre Freunde fröhlich in die Kamera. "Mexico City mit diesen Schönheiten", betitelte Ninas Kumpel die Aufnahme und ergänzte, das Pic sei hinter den Kulissen der Pressetour zu "xXx" entstanden.

"Was für eine Squad", schwärmte prompt ein Instagram-User. Ein weiterer Nutzer sprach Nina Dobrev seine volle Unterstützung für ihre Film-Karriere aus: "Du verdienst jegliche Movie Awards!" Doch auch eine Bitte tauchte immer wieder auf: Nina möge doch zu den "Vampire Diaries" zurückkehren. Dass dieser Wunsch der Fans in Erfüllung geht, erscheint derweil immer unwahrscheinlicher. Während die Erfolgsshow bereits am 13. Januar in den USA in den Endspurt geht, äußerte sich Nina Dobrev bislang nicht zu einem möglichen Comeback. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.