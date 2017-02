"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Neuer Hinweis auf Stelena-Comeback? 08.02.2017 17:10 Uhr / tr

Wie werden die "Vampire Diaries" enden? Das ist vor dem Serien-Finale vermutlich die größte Frage der Fans. Fakt ist: Nina Dobrev kehrt zurück, ob als Elena oder Katherine ist jedoch völlig unklar. Genauso, mit welchem Salvatore-Bruder sie womöglich ein Happy End findet – vielleicht bis jetzt.

Ganz klar: Damon und Elena sind das Traumpaar der "Vampire Diaries". Doch nachdem die Beauty im Finale der sechsten Season in einen magischen Schlaf fiel, musste der Blutsauger ohne seine große Liebe weiterleben. In Staffel 8 könnte es zu einer Reunion von Delena kommen, denn Nina Dobrev (28) stand für die finale Episode vor der Kamera. Allerdings verdichten sich die Hinweise, dass Elena nicht mit Damon in eine gemeinsame Zukunft startet, sondern mit seinem jüngeren Bruder Stefan aka Paul Wesley (34).

Ein neues Instagram-Foto von Nina Dobrev lässt jedenfalls die Gerüchteküche brodeln. Auf dem besagten Pic kuschelt sich die hübsche "Vampire Diaries"-Rückkehrerin an ihren Kollegen Paul Wesley. Dazu schreibt sie lediglich: "8 Jahre." Obwohl die Aufnahme augenscheinlich einen privaten Moment zeigt, kommen die User in den Kommentaren zu dem Fazit, dass ein Happy End für Stelena infrage kommt. Grund für diese Vermutung dürfte wohl auch die jüngste US-Folge sein.

Achtung, Spoiler! Dort wartete auf die Zuschauer nicht nur ein krasser Todesschocker, sondern eine überraschende Wende in der Storyline. Stefan wird wieder ein Mensch in Staffel 8. Nachdem der Blutsauger Enzo eiskalt das Herz aus der Brust gerissen hatte, rammte ihn Bonnie eine Spritze in den Arm, in der Elenas Blut war. Das wiederum hat eine heilende Wirkung: Vampire können so wieder menschlich werden. Ist das also der erste Hinweis, dass sich Elena für Stefan im "Vampire Diaries"-Finale entscheidet?

Schließlich wollte Elena nichts Sehnlicher, als ein menschliches Leben mit dem Mann ihrer Träume verbringen. Doch Damon war sich zunächst nicht sicher, erklärte sich dann aber doch noch dazu bereit. Erstmals keimten Gerüchte um eine Stelena-Reunion auf, nachdem Nina Dobrev ihr "Vampire Diaries"-Comeback bestätigte. Drehbuchautor Kevin Williamson (51) teilte einen Instagram-Schnappschuss, auf dem er mit Nina und Paul Wesley posierte. Zahlreiche Nutzer spekulierten daraufhin, ob das Ex-Paar vielleicht im Finale der Staffel 8 vereint wird.