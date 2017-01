"Vampire Diaries"-Star Nina Dobrev Serien-Comeback noch möglich? 17.01.2017 12:00 Uhr / es

Noch immer hoffen die Fans der "Vampire Diaries", dass Nina Dobrev über ihren Schatten springt und für die finale Staffel der Erfolgsshow als Elena oder Katherine zurückkehrt. Lange äußerte sich die Aktrice nicht zu diesem Wunsch, doch jetzt veröffentlichte sie ein geheimnisvolles Statement.

Mit zwei Sätzen auf Instagram machte Nina Dobrev (28) den Anhängern Hoffnung auf ein "Vampire Diaries"-Comeback. "Ich weiß alles über gestern. Ich weiß nichts über morgen", ist auf einem Bild zu lesen, das Nina mit ihren Followern teilte – ein Zitat des Autors Nick Miller. "Und das begeistert mich", fügte die "xXx 3"-Mimin hinzu und versah das Ganze mit dem Hashtag "Unbegrenzte Möglichkeiten".

Somit wäre auch eine künftige Rückkehr nach Mystic Falls nicht ausgeschlossen, folgerten die Fans prompt. "Jeder weiß, was gemeint ist", kommentierte ein Instagram-Nutzer. "Heißt das, du kommst vielleicht doch zurück zu den 'Vampire Diaries'?", hakte ein weiterer User deutlich nach. Auf eine klare Antwort hofften die Follower allerdings vergeblich.

Zurzeit reist Nina Dobrev mit dem Rest des Casts von "xXx 3: Die Rückkehr des Xander Cage" von einer Premiere zur nächsten und absolviert Promo-Termine. In wenigen Tagen startet der Action-Streifen mit Vin Diesel (49) in den USA. Auch in Deutschland feiert das "xXx"-Sequel am 19. Januar seinen Auftakt. Bei so viel Trubel bleibt der "Vampire Diaries"-Aussteigerin wenig Zeit zum Pläneschmieden – kein Wunder also, dass die Hollywood-Schöne laut Zitat nicht weiß, was sie morgen erwartet.

Ob Nina Dobrev sich jedoch wirklich noch einmal dazu durchringt, in die Rolle ihres Serien-Alter-Egos zu schlüpfen, dürfte sich bald herausstellen. Schließlich wird das große Serien-Finale bereits am 10. März im US-Fernsehen über die Bildschirme flimmern – mit oder ohne Nina.